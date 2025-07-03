Οι πυρκαγιές μαίνονται και σήμερα στην επαρχία της Σμύρνης της Τουρκίας, ωθούμενες από τους σφοδρούς, μεταβλητούς ανέμους, που πνέουν με ταχύτητα άνω των 85 χιλιομέτρων την ώρα και περιπλέκουν το έργο των πυροσβεστών, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Μια νέα εστία, κοντά στην Αττάλεια, απείλησε το δημοφιλές θέρετρο Λάρα και τα πολλά ξενοδοχεία του, ωστόσο οι τοπικές αρχές λένε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις τη θέτουν υπό έλεγχο.

Από το βράδυ της Τετάρτης, δύο πυρκαγιές καίνε δασικές εκτάσεις στα ανατολικά και τα δυτικά της Σμύρνης: γύρω από το Εντεμίζ, από τη μια και κοντά στο Τσεσμέ, σε απόσταση 80 χιλιομέτρων, από την άλλη.

Τουλάχιστον πέντε κοινότητες εκκενώθηκαν. Ωστόσο, ένας 80χρονος ασθενής βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του, στην περιοχή του Εντεμίζ, επειδή δεν τον απομάκρυναν εγκαίρως, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η φωτιά απειλεί τον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τη Σμύρνη με το Τσεσμέ και η κυκλοφορία διακόπηκε.

«Η φωτιά επί του παρόντος περιορίζεται στη ζώνη του αυτοκινητοδρόμου», είπε ο τοπικός κυβερνήτης, Σουλεϊμάν Ελμπάν. «Το βασικό πρόβλημα είναι η ταχύτητα του ανέμου που φτάνει τα 85 χιλιόμετρα», πρόσθεσε, μιλώντας σε δημοσιογράφους. «Ο άνεμος αλλάζει διαρκώς κατεύθυνση και καθιστά πολύ δύσκολη την επέμβαση των αεροπορικών μέσων αλλά και των χερσαίων δυνάμεων, επειδή η φωτιά εξαπλώνεται πολύ γρήγορα και αλλάζει επίσης κατευθύνσεις.

Ο κυβερνήτης είπε ότι έχουν κινητοποιηθεί τριάντα ελικόπτερα και πυροσβεστικά αεροσκάφη, καθώς και 1.100 πυροσβεστικά οχήματα.

Σύμφωνα με τον Ελμπάν, που επικαλέστηκε αυτόπτες μάρτυρες και τεχνικούς, η φωτιά ξεκίνησε από ένα καλώδιο του ηλεκτρικού, σε μια αγροτική ζώνη όπου επικρατούσε έντονη ξηρασία. Ο κυβερνήτης υποστήριξε ότι οι περισσότερες μεγάλες πυρκαγιές των τελευταίων ημερών οφείλονται σε παρόμοιες αιτίες.

«Επειδή δεν έχουμε βροχοπτώσεις, το έδαφος είναι ξηρό. Οι φλόγες, ωθούμενες από τον άνεμο, εξαπλώνονται προς τις δασικές περιοχές», είπε ο Ισμαήλ Κιουτσούκ, ο γενικός γραμματέας της Ένωσης Μετεωρολόγων. «Στις δασικές πυρκαγιές, έπειτα από ένα διάστημα, στην καρδιά της φωτιάς η θερμοκρασία αυξάνεται εντυπωσιακά, μπορεί να φτάσει τους 800-900 βαθμούς. Και τότε είναι αδύνατον να τη σβήσεις», πρόσθεσε.

Τη Δευτέρα, στις επαρχίες της Σμύρνης και του Χατάι, χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τις κοινότητές τους 50.000 κάτοικοι.



