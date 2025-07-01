Τουρκία: Πύρινα μέτωπα σε Σμύρνη, Χατάι

Μαίνονται για μια ακόμη μέρα οι καταστροφικές πυρκαγιές στη Σμύρνη και το Χατάι. Μετά την Αλιάγα και τη Φότσα, πυρκαγιές ξέσπασαν και στο Μεντερές και το Σεφεριχισάρ. Οι φλόγες εξαπλώθηκαν σε κατοικημένες περιοχές και πολλά σπίτια και οχήματα υπέστησαν ζημιές. Ισχυροί άνεμοι δυσκόλεψαν την επέμβαση των αρχών. Πάνω από 50.000 άνθρωποι έχουν εκκενώσει τις πυρόπληκτες περιοχές, ενώ οι τουρκικές αρχές έχουν προβεί σε δεκάδες συλλήψεις υπόπτων για εμπρησμό.

Geçmiş olsun güzel İzmir. Bu kadar yangın normal değil buna sebep olanlar umarım yanarak ölür!#izmiryanıyor #izmir pic.twitter.com/DDQqV4SKFJ June 30, 2025

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, οι πυρκαγιές που ξέσπασαν στο Μεντερές και το Σεφεριχισάρ εκτείνονται πλέον σε μια περιοχή περίπου 12 χιλιομέτρων. 1.113 πυροσβέστες, με την υποστήριξη 281 υδροφόρων και εξοπλισμού, κινητοποιήθηκαν για τις πυρκαγιές που έπληξαν 10 γειτονιές. Οι φλόγες προχώρησαν σε συγκροτήματα κατοικιών. Επεκτάθηκαν σε ορισμένα σπίτια και οχήματα.

✈️ Çelik kanatlar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden gökyüzünde.



📍 İzmir, Manisa ve Hatay’daki orman yangınlarına karşı, hava ve kara ekiplerimizle alevlere müdahalemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.



🌲 Yeşil Vatanımızı korumak için gece gündüz demeden mücadele ediyoruz.… pic.twitter.com/JUcBc81wdf — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) July 1, 2025

Στην επαρχία του Χατάι με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησε η επέμβαση από αέρος και ξηράς. Οι ισχυροί άνεμοι δυσκόλεψαν ακόμη περισσότερο το έργο των ομάδων. Μόλις ειδοποιήθηκαν, οι ομάδες της περιφερειακής δασικής διεύθυνσης και της πυροσβεστικής ξεκίνησαν τις εργασίες κατάσβεσης. Όταν η φωτιά πλησίασε σε κατοικημένες περιοχές, ελήφθησαν προφυλάξεις.

Firefighters in Turkey are battling wildfires fanned by strong winds in the western province of Izmir. More than 50,000 residents were forced to evacuate. pic.twitter.com/bPsiHK7FWp — DW News (@dwnews) July 1, 2025

Ο Τούρκος Υπουργός Γεωργίας και Δασοκομίας Ιμπραήμ Γιουμακλί έκανε μια δήλωση σχετικά με τις πυρκαγιές στον λογαριασμό του X, λέγοντας: «Τα χαλύβδινα φτερά είναι ξανά στον ουρανό με το πρώτο φως του πρωινού. Συνεχίζουμε την παρέμβασή μας κατά των δασικών πυρκαγιών στη Σμύρνη, τη Μανίσα και το Χατάι με τις αεροπορικές και χερσαίες ομάδες μας. Αγωνιζόμαστε μέρα νύχτα για να προστατεύσουμε την Πράσινη Πατρίδα μας».

Οι πυρκαγιές σε Αττάλεια, Μαρντίν, Οσμάνιγιε, Αϊδίνι και Μερσίνα έχουν κατασβεστεί.

