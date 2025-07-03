Τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν νωρίτερα σήμερα ελαφρά όταν δέχθηκαν επίθεση με τσεκούρι, ενώ επέβαιναν στην υπερταχεία αμαξοστοιχία ICE 91 στην Κάτω Βαυαρία. Ο δράστης συνελήφθη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη σε τρένο το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από το Μόναχο προς την Βιέννη. Ένας άνδρας επιτέθηκε σε συνεπιβάτες του με «επικίνδυνο αντικείμενο», το οποίο, όπως μεταδίδει η εφημερίδα BILD ήταν πιθανότατα τσεκούρι. Επιβάτες ενεργοποίησαν το φρένο έκτακτης ανάγκης, με αποτέλεσμα η αμαξοστοιχία να ακινητοποιηθεί και περικύκλωσαν τον δράστη, ο οποίος τελικά διακομίσθηκε από το σημείο με ελικόπτερο σοβαρά τραυματισμένος.

Η εφημερίδα αναφέρει ακόμη ότι ο φερόμενος ως δράστης είναι Σύρος και ότι τραυματίστηκε όταν ένας από τους επιβάτες κατάφερε να του αποσπάσει το όπλο και να επιτεθεί εναντίον του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

