Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την Πέμπτη την επιβολή νέων κυρώσεων κατά του Ιράν, καθώς και περιοριστικών μέτρων που στοχεύουν το δίκτυο της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών.

Ειδικότερα, οι ΗΠΑ επέβαλαν νέες κυρώσεις την Πέμπτη κατά ενός δικτύου επιχειρήσεων που εμπλέκονται σε λαθρεμπόριο ιρανικού πετρελαίου, το οποίο παρουσιάζεται ως ιρακινό, καθώς και κατά χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που ελέγχεται από τη Χεζμπολάχ, ανακοίνωσε το αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το δίκτυο διοικείται από τον Ιρακινό επιχειρηματία Σαλίμ Άχμεντ Σαΐντ και από το 2020 έχει αγοράσει και μεταφέρει πετρέλαιο ιρανικής προέλευσης αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων, είτε καμουφλαρισμένο ως ιρακινό είτε αναμεμειγμένο με ιρακινό πετρέλαιο.

«Το Υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσει να στοχεύει τις πηγές εσόδων του Ιράν και να εντείνει την οικονομική πίεση, ώστε να διακόψει την πρόσβαση του καθεστώτος στους οικονομικούς πόρους που τροφοδοτούν τις αποσταθεροποιητικές του ενέργειες», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.

Οι κυρώσεις περιλαμβάνουν επίσης αρκετά πλοία που φέρονται να εμπλέκονται σε μυστικές παραδόσεις ιρανικού πετρελαίου, στο πλαίσιο της αμερικανικής προσπάθειας να πλήξει τον «σκιώδη στόλο» της Τεχεράνης.

Παράλληλα, το Υπουργείο Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις κατά αρκετών ανώτερων αξιωματούχων και μιας οντότητας που συνδέεται με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα Al-Qard Al-Hassan, το οποίο ελέγχεται από τη Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, οι εμπλεκόμενοι διεκπεραίωσαν συναλλαγές εκατομμυρίων δολαρίων που ωφέλησαν τη Χεζμπολάχ, καλύπτοντας την πραγματική προέλευση και κατεύθυνση των χρημάτων.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.