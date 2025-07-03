Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι κοντά σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Τάμπερε της Φινλανδίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας την Πέμπτη.

Η αστυνομία τόνισε ότι συνελήφθη ένα άτομο χωρίς ωστόσο να δίνει περαιτέρω πληροφορίες για τον αριθμό των θυμάτων, τη σοβαρότητα των τραυμάτων τους ή για τα κίνητρα του δράστη.

Σύμφωνα με την αστυνομία δεν συντρέχει πλέον κίνδυνος για το κοινό. Η περιοχή έχει αποκλειστεί, ενώ ανακρίνονται μάρτυρες.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας YLE μετέδωσε ότι έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο κέντρο του Τάμπερε - που βρίσκεται περίπου 180 χιλιόμετρα βόρεια του Ελσίνκι και η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας.

Η τοπική εφημερίδα Aamulehti ανέφερε ότι ο συλληφθείς είναι άνδρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.