Νέα εστία φωτιάς, ενισχυόμενη από σφοδρούς ριπαίους ανέμους, μαινόταν χθες Τετάρτη κοντά στην Τσέσμε, τουριστικό προορισμό στην τουρκική επαρχία της Σμύρνης (δυτικά), έπειτα από 24 ώρες σχετικής ηρεμίας, ανέφεραν αξιωματούχοι και μέσα ενημέρωσης.

«Η πυρκαγιά δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο», προειδοποίησε περί τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ο κυβερνήτης της Ιζμίρ (Σμύρνης) Σουλεϊμάν Ελμπάν, διευκρινίζοντας πως «σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και τεχνικούς επιτόπου, η φωτιά αναμφίβολα προκλήθηκε από καλώδιο γραμμής του δικτύου ηλεκτροδότησης».

Σύμφωνα με τη ραδιοφωνία του NTV, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες νωρίς το απόγευμα σε αγροτική έκταση κι εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα εξαιτίας των ανέμων σε παρακείμενη δασική έκταση και σε ελαιώνα.

«Οι υψηλές θερμοκρασίες και ο άνεμος δυσκολεύουν τις προσπάθειες να ελεγχθεί η φωτιά», διευκρίνισε ο ραδιοφωνικός σταθμός καθώς ομάδες πυροσβεστών συνέχιζαν το έργο τους μέσα στη νύχτα.

Αυτοκινητόδρομος που συνδέει τη Σμύρνη, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, με την Τσέσμε, δημοφιλή λουτρόπολη 80 χιλιόμετρα δυτικά, έκλεισε και στις δυο κατευθύνσεις.

Σε κοινότητες που απειλούνταν από τις φλόγες, οι κάτοικοι χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα, ανέφερε φωτοειδησεογράφος που βρίσκεται στην περιοχή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Δεν έχει γίνει λόγος για θύματα μέχρι στιγμής από κάποια πηγή.

Ο δήμος της Τσέσμε ανέφερε μέσω X ότι έχουν οργανωθεί σημεία συγκέντρωσης και κέντρα υποδοχής για τους πυροπαθείς.

Πέρα από την πυροσβεστική και την πολιτική άμυνα, στις προσπάθειες να αντιμετωπιστεί η καταστροφή συμμετέχουν ομάδες εθελοντών και οργανώσεις έρευνας και βοήθειας, διευκρίνισε ο δήμος. Η αρχαιότερη και πιο σεβαστή οργάνωση έρευνας και διάσωσης στη χώρα, η AKUT, δημοσιοποίησε μέσω X τρομακτικές φωτογραφίες, στις οποίες βλέπει κανείς λόφους να φλέγονται και τον ουρανό κατακόκκινο.

Στην πιο πρόσφατη επίσημη ενημέρωσή του, το βράδυ προχθές Τρίτη, ο τούρκος υπουργός Γεωργίας και Δασών Ιμπραήμ Γιουμακλί προσπάθησε να καθησυχάσει, διαβεβαιώνοντας πως οι κυριότερες εστίες είχαν «ελεγχθεί εν μέρει».

Όμως προβλέπονταν «συνθήκες ακραίας ζέστης» αυτή την εβδομάδα και «σφοδροί άνεμοι που έρχονται κατά μεγάλο μέρος από το Μαρμαρά, το Αιγαίο και τη Μεσόγειο», προειδοποίησε.

Εκατοντάδες εστίες φωτιάς εκδηλώθηκαν στην Τουρκία από την περασμένη Παρασκευή εξαιτίας του συνδυασμού υψηλών θερμοκρασιών, ξηρασίας και ανέμων.

Κάπου πενήντα χιλιάδες άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τις εστίες τους στις επαρχίες Ιζμίρ και Χατάι (νότια), σύμφωνα με την τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων AFAD.

