Βρετανία και Ισπανία καταδικάζουν τις κυρώσεις ΗΠΑ σε πέντε Ευρωπαίους πολίτες

Η Βρετανία και η Ισπανία καταδίκασαν την απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν κυρώσεις σε πέντε Ευρωπαίους πολίτες, πολιτικούς και ακτιβιστές, επειδή τάσσονται υπέρ της επιβολής κανόνων στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Η Βρετανία έχει δεσμευτεί να προασπίζεται το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου, δήλωσε ένας εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης σήμερα. «Μολονότι κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να ορίζει τους δικούς της κανόνες για τη χορήγηση βίζας, εμείς υποστηρίζουμε τους νόμους και τους θεσμούς που εργάζονται ώστε το διαδίκτυο να είναι απαλλαγμένο από επιβλαβές περιεχόμενο» ανέφερε ο εκπρόσωπος.

«Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, να υποκινούν το μίσος και τη βία ή να διαδίδουν ψευδείς πληροφορίες και βίντεο για αυτόν τον σκοπό», πρόσθεσε.

Δύο από τους επικεφαλής οργανώσεις που μπήκαν στο στόχαστρο της Ουάσινγκτον είναι Βρετανοί πολίτες.

Η Μαδρίτη από την πλευρά της σημείωσε ότι «είναι θεμελιώδες για τη δημοκρατία στην Ευρώπη» να προστατεύσει «έναν ασφαλή ψηφιακό χώρο». Παράλληλα, εξέφρασε την αλληλεγγύη της στον πρώην Επίτροπο Τιερί Μπρετόν και τους επικεφαλής των μη κυβερνητικών οργανώσεων που αγωνίζονται κατά της παραπληροφόρησης και της ρητορικής μίσους.

Οι Ευρωπαίοι γενικά δεν χρειάζονται βίζα για να επισκεφθούν τις ΗΠΑ, όμως πρέπει να εκδίδουν μια ηλεκτρονική άδεια ταξιδίου (ESTA) για να ταξιδέψουν για τουριστικούς ή επαγγελματικούς λόγους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

