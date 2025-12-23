Λογαριασμός
Τουρκία: Χάθηκε από τα ραντάρ αεροσκάφος - Μετέφερε τον αρχηγό του γενικού επιτελείου της Λιβύης

Η πτήση εκτελούσε δρομολόγιο από την Άγκυρα προς την Τρίπολη, ζητήθηκε επείγουσα προσγείωση στην περιοχή της Άγκυρας, αλλά κατόπιν δεν υπήρξε καμία επαφή 

Χάθηκε από τα ραντάρ το βράδυ της Τρίτης, πάνω από την Άγκυρα,, ιδιωτικό αεροσκάφος Falcon Air που μετέφερε τον αρχηγό του γενικού επιτελείου του στρατού της Λιβύης. 

Το αεροσκάφος απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσενμπογκά της Άγκυρας, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. 

Το τζετ μετέφερε τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λίβυας, Μοχάμεντ Αλί Αλ-Χαντάντ, και την αντιπροσωπεία του, επιβεβαίωσε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια. 

Η πτήση εκτελούσε δρομολόγιο από την Άγκυρα προς την Τρίπολη, ζητήθηκε επείγουσα προσγείωση στην περιοχή της Άγκυρας, αλλά κατόπιν δεν υπήρξε καμία επαφή. 

Ο εναέριος χώρος της Άγκυρας έχει κλείσει για πτήσεις.

Ankara'dan kalkan özel bir jetle radar bağlantısı kesildi

Πτήσεις να εκτρέπονται μακριά από το αεροδρόμιο της Άγκυρας, δείχνουν δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, είχε δεχτεί νωρίτερα την Τρίτη τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λίβυας, Στρατηγό Χαντάντ.

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Στρατηγός Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, υποδέχτηκε επίσημα τον Στρατηγό Αλ-Χαντάντ, ο οποίος επισκεπτόταν την Τουρκία ως προσκεκλημένος του, στο Αρχηγείο του Γενικού Επιτελείου.

