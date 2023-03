Τουρκία - Σεισμοί: Καταστράφηκε ελληνική εκκλησία μετά από επτά αιώνες – Δείτε φωτογραφίες

Θλίψη προκαλεί και η καταστροφή της ελληνικής θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς από τους φονικούς σεισμούς στην Τουρκία.

Στην περιοχή Αλτινοζού, στην επαρχία Χατάι, μια ιστορική ελληνορθόδοξη εκκλησία καταστράφηκε από τους σεισμούς αναφέρει το Σάββατο το πρακτορείο Anadolu.

Η εκκλησία υπολογίζεται ότι ήταν 700 ετών, και πλέον σώζεται μόνο το καμπαναριό της. Η οροφή του ναού κατέρρευσαν όπως και οι περισσότεροι τοίχοι.

