«Ραγίζει η καρδιά»: Φωτό και βίντεο του επικεφαλής του ΠΟΥ από σεισμόπληκτες περιοχές της Τουρκίας - Πάνω από 50.000 οι νεκροί

O Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους ανήρτησε στο λογαριασμό του Οργανισμού στο Twitter το οδοιπορικό του στις σεισμόπληκτες περιοχές - Ο ΠΟΥ θα στηρίξει την Άγκυρα για να καλυφθούν οι ανάγκες των σεισμόπληκτων

Η έκταση των καταστροφών από τους μεγάλους σεισμούς στην Τουρκία είναι ιστορικά τεράστια, τόνισε σήμερα Τρίτη ο γενικός γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Ανταντόμ Γκεμπρεγέσους, ο οποίος ανήρτησε στο λογαριασμό του Οργανισμού στο Twitter το οδοιπορικό του στις σεισμόπληκτες περιοχές. «Ραγίζει η καρδιά να βλέπεις αυτή αυτό το μέγεθος της καταστροφής» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο ΠΟΥ θα στηρίξει την Άγκυρα στις προσπάθειες που καταβάλλει για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα από τους σεισμούς που έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 50.000 ανθρώπους στην Τουρκία και τη Συρία, διαβεβαίωσε ο Γκεμπρεγέσους.

Heartbreaking to see this level of destruction. #Türkiye pic.twitter.com/IrevOtlAQ4 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 28, 2023

Σύμφωνα με έναν αναθεωρημένο απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου, που βασίζεται σε πολλές πηγές, οι νεκροί από τον σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου ανέρχονται σε 50.325 – οι 5.951 εξ αυτών στη Συρία και οι υπόλοιποι 44.374 στην Τουρκία. Από τον τελευταίο μετασεισμό χθες Δευτέρα σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 140, σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών (AFAD). Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί ζωντανοί από τα χαλάσματα 32 άνθρωποι.

Στην Τουρκία, οι τραυματίες φτάνουν συνολικά τις 108.000 ενώ εκατομμύρια έχουν μείνει άστεγοι και ζουν σε σκηνές ή έφυγαν για άλλες πόλεις.

Η Τουρκία «κάνει ό,τι μπορεί» αλλά χρειάζεται διεθνή στήριξη για να βοηθήσει τα θύματα, είπε ο Τέντρος, περιγράφοντας την καταστροφή ως «πραγματικά τεράστια» στη σύγχρονη ιστορία.

Many people lost everything due to the earthquakes in Hatay, #Türkiye. Reception centres have been set up by authorities for these people, including primary health care facilities that offer psychosocial support for children, routine immunization, dental services. pic.twitter.com/SBOtfvxsGv — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 28, 2023

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον Τούρκο υπουργό Υγείας Φαχρετίν Κοτζά στην Αντάκια (Αντιόχεια), μια από τις πόλεις που έχουν πληγεί περισσότερο, ο Τέντρος είπε ότι συζήτησαν την υγειονομική κατάσταση στους καταυλισμούς.

«Υπάρχουν λοιμώξεις του αναπνευστικού, του γαστρεντερικού, ψυχικές διαταραχές –επειδή πολλοί άνθρωποι βίωσαν τραυματικές εμπειρίες –ενώ άλλοι χρειάζονται υπηρεσίες αποκατάστασης, ιδίως ορθοπεδικές», είπε.

It’s moving to see all personnel working together to make sure that the most vulnerable people in the earthquake crisis are receiving health care services. #Türkiye pic.twitter.com/tVGotYInZn — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 28, 2023



«Από την πλευρά του ΠΟΥ, θα στηρίξουμε με κάθε δυνατό τρόπο ανάλογα με τα ζητήματα που προκύπτουν και βασιζόμενοι στις προτεραιότητες του υπουργείου», πρόσθεσε ο Τέντρος.

Περισσότερα από 160.000 κτίρια με 520.000 διαμερίσματα κατέρρευσαν ή υπέστησαν πολύ σοβαρές ζημιές από τον σεισμό, τον χειρότερο στη σύγχρονη ιστορία της Τουρκίας. Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποσχέθηκε ότι θα ξαναχτιστούν τα σπίτια μέσα σε έναν χρόνο, όμως θα χρειαστούν ακόμη πολλοί μήνες μέχρι να φύγουν από τις σκηνές ή τα κοντέινερ οι χιλιάδες πληγέντες και να μετακομίσουν σε μόνιμες κατοικίες, ώστε να ανακτήσουν το αίσθημα της κανονικότητας και της ασφάλειας που έχασαν.



The mental health and psychosocial needs in the community, esp. for children, require ongoing support, as Dr Esra Pacaci, @saglikbakanligi coordinator, explained. Teşekkürler to all specialists from across the country who are working together amid this severe crisis. pic.twitter.com/SqRjnguXS9 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) February 28, 2023

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

