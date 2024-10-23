Τουρκία: Παρατείνεται κατά 1 έτος η αποστολή των τουρκικών δυνάμεων στον Λίβανο

Κατά 1 έτος παρατείνεται η αποστολή των τουρκικών δυνάμεων στον Λίβανο, την ώρα που μαίνονται οι ισραηλινές επιθέσεις στα νότια της χώρας. Η προηγούμενη εξουσιοδότηση διαρκούσε έως τις 31 Οκτωβρίου.

Η πρόταση για παράταση της θητείας των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων (TAF) στον Λίβανο κατά 1 χρόνο έγινε δεκτή στην ολομέλεια της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας.

Η πρόταση, που υπογράφηκε από τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την περασμένη Παρασκευή, σημειώνει ότι βάσει της απόφασης 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και μιας τουρκικής απόφασης από το 2006, η Τουρκία έχει συνεισφέρει στρατεύματα στη δύναμη UNIFIL (του ΟΗΕ) στον Λίβανο.

Η Τουρκία έχει αναλάβει μια σημαντική λειτουργία στην αποτελεσματική εφαρμογή των ειρηνευτικών επιχειρήσεων μέσω των συνεισφορών της στην UNIFIL, ανέφερε.

Το εύρος και ο αριθμός των τουρκικών στρατιωτικών μονάδων θα καθοριστεί από τον πρόεδρο, ο οποίος θα προβεί και στις απαραίτητες ρυθμίσεις.

Πηγή: skai.gr

