Τρομοκρατική επίθεση σημειώθηκε στα κεντρικά γραφεία της Τουρκικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας, TUSAS, κοντά στην Άγκυρα.

Η TUSAS ενσωματώθηκε στο Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας της Τουρκίας το 1973 προκειμένου να μειωθεί η «εξάρτηση» της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας από το εξωτερικό, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.

«Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες αμυντικές εταιρείες στη χώρα. Παράγει drones και μαχητικά αεροσκάφη», δήλωσε στο CNN ο Ragip Soylu, επικεφαλής του τουρκικού γραφείου του ειδησεογραφικού πρακτορείου Middle East Eye.

Πολύνεκρες βομβιστικές επιθέσεις έχουν πλήξει την Τουρκία την τελευταία δεκαετία από διαφορετικές ένοπλες ομάδες.

Η τελευταία επίθεση στην Τουρκία έγινε τον Ιανουάριο, όταν ένας άνδρας έπεσε νεκρός από δύο ένοπλους που άνοιξαν πυρ μέσα σε καθολική εκκλησία στην Κωνσταντινούπολη.

Επομένως, το βασικό ερώτημα τώρα, καθώς η έρευνα για αυτήν την επίθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι ποιος θα μπορούσε να ωφεληθεί από αυτό και γιατί;

Ιστορικά, έχουν κατηγορηθεί ως επί το πλείστον οι Κούρδοι αυτονομιστές, των οποίων τα στρατόπεδα στη βόρεια Συρία και αλλού στην περιοχή έχουν δεχθεί επανειλημμένες αεροπορικές επιδρομές από την τουρκική αεροπορία.

Παράλληλα, το Ισλαμικό Κράτος (ISIS) έχει ισχυρή παρουσία στην Τουρκία, ενώ ένα άλλο πεδίο προβληματισμού αποτελεί η τουρκική αεροδιαστημική βιομηχανία που παράγει drones που άλλαξαν ολόκληρη την πορεία του πολέμου μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν.

Στα πρώτα στάδια της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, η τελευταία χρησιμοποίησε σε μεγάλο βαθμό τα τουρκικής κατασκευής μη επανδρωμένα αεροσκάφη Bayraktar για να στοχεύσει ρωσικά άρματα μάχης προτού αρχίσει να παράγει μαζικά τα δικά της.

Η επίθεση κοντά στην Άγκυρα την Τετάρτη σημειώθηκε τη στιγμή που λάμβανε χώρα στην Κωνσταντινούπολη μια μεγάλη εμπορική έκθεση για την αμυντική και αεροδιαστημική βιομηχανία, την οποία επισκέφθηκε αυτή την εβδομάδα ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας.

Ο αμυντικός τομέας της Τουρκίας, ο οποίος είναι ευρέως γνωστός για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Bayraktar, αντιπροσωπεύει σχεδόν το 80% των εσόδων από τις εξαγωγές της χώρας.



