Ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι δήλωσε σήμερα ότι η "αμοιβαία εμπιστοσύνη" θα καθοδηγεί τις διμερείς σχέσεις με την Κίνα, μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο στη Ρωσία.

«Οι σχέσεις μεταξύ της Ινδίας και της Κίνας είναι σημαντικές για τους λαούς των χωρών μας, όπως και για την περιφερειακή και παγκόσμια σταθερότητα και ειρήνη», δήλωσε ο Μόντι, στο τέλος της συνάντησής του με τον Σι Τζινπίνγκ, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής των χωρών της BRICS στο Καζάν της Ρωσίας. «Η αμοιβαία εμπιστοσύνη, ο αμοιβαίος σεβασμός θα καθοδηγούν τις διμερείς σχέσεις», πρόσθεσε.

«Χαιρετίζουμε τη συμφωνία επί των θεμάτων που προέκυψαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια», δήλωσε ο Μόντι στον Σι, σε σχόλια που προβλήθηκαν στον ινδικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Doordarshan.

«Θα πρέπει να είναι προτεραιότητά μας να διατηρήσουμε την ειρήνη και την ηρεμία στο σύνορο. Η αμοιβαία εμπιστοσύνη, ο αμοιβαίος σεβασμός και η αμοιβαία ευαισθησία πρέπει να αποτελούν τη βάση της σχέσης μας», πρόσθεσε ο Ινδός πρωθυπουργός.

ΑΓ

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

