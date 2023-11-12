Γυναίκες οι οποίες τιμούν τη μνήμη συγγενών τους που εξαφανίστηκαν χωρίς κανένα ίχνος τα χρόνια του 1980 και του 1990 οργάνωσαν χθες Σάββατο αγρυπνία στην Κωνσταντινούπολη, που δεν διαλύθηκε από τις αρχές.

Περίπου δέκα γυναίκες συμμετείχαν στη συγκέντρωση, στην οποία δεν έγινε επέμβαση της αστυνομίας για πρώτη φορά έπειτα από πέντε χρόνια.

Γνωστές με το όνομα «Μητέρες του Σαββάτου» (Cumartesi Anneleri στα τουρκικά), συναντώνται Σάββατα από την 27η Μαΐου 1995 στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης για να θυμηθούν συγγενείς τους που εξαφανίστηκαν, στα χέρια του κράτους όπως καταγγέλλουν, κατά τη διάρκεια μιας από τις πιο ταραγμένες περιόδους της σύγχρονης Τουρκίας.

Το 2018, η αστυνομία κατέστειλε βίαια διαδήλωσή τους, αφού οι αρχές την απαγόρευσαν επειδή είχαν γίνει καλέσματα στη συγκέντρωση από λογαριασμούς σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης που συνδέονταν με κούρδους ακτιβιστές, τους οποίους η Άγκυρα και οι σύμμαχοί της στη Δύση χαρακτηρίζουν «τρομοκράτες».

Οι περισσότερες εξαφανίσεις έγιναν στο απόγειο της δράσης του Εργατικού Κόμματος Κουρδιστάν (PKK) για την αυτονομία της νοτιοανατολικής Τουρκίας, όπου ζει το μεγαλύτερο μέρος της κουρδικής μειονότητας.

Η χώρα σπαρασσόταν από πολιτική αστάθεια και βία για χρόνια μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 1980, που ακολουθήθηκε από αναρίθμητες συλλήψεις.

Ακτιβιστές τονίζουν πως το κράτος ουδέποτε προχώρησε σε διεξοδικές έρευνες για την τύχη των ανθρώπων που εξαφανίστηκαν αφού συνελήφθησαν από τις αρχές.

Η οργάνωση Μητέρες του Σαββάτου δεν ήταν σε θέση να διεξαγάγει διαδηλώσεις από το 1999 ως το 2009, εξαιτίας των επανειλημμένων επεμβάσεων της τουρκικής αστυνομίας, όμως τις ξανάρχισε έκτοτε, παρότι οι υπηρεσίες ασφαλείας παρακολουθούν στενά όλες τις δραστηριότητές της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.