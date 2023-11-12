Το πλοίο-ασθενοφόρο Ocean Viking διέσωσε 128 ανθρώπους στη Μεσόγειο

Το πλήρωμα του πλοίου-ασθενοφόρου Ocean Viking, το οποίο μισθώνει η μη κυβερνητική οργάνωση SOS Méditerranée, διέσωσε 128 μετανάστες σε κίνδυνο κατά τη διάρκεια τριών επιχειρήσεων από προχθές Παρασκευή ως χθες Σάββατο στα ανοικτά της Λιβύης, έκανε γνωστό η οργάνωση περίθαλψης και βοήθειας με έδρα τη Μασαλία, στη νότια Γαλλία.

Οι Ιταλικές αρχές τού υπέδειξαν κατόπιν το λιμάνι Ορτόνα, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, στην Αδριατική θάλασσα, για να αποβιβάσει τους διασωθέντες αυτούς, προς μεγάλη δυσαρέσκεια της ΜΚΟ, η οποία επέκρινε την επιλογή του «μακρινού» λιμένα.

«Πρέπει να υποστούν τρεις επιπλέον ημέρες αχρείαστου ταξιδιού στη θάλασσα για να φθάσουν επιτέλους σε ασφαλές λιμάνι», στηλίτευσε μέσω X (του πρώην Twitter).

Τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, το Ocean Viking έφερε σε πέρας δυο επιχειρήσεις διάσωσης ανταποκρινόμενο σε «κλήσεις για βοήθεια στην Alarm Phone (σ.σ. μη κυβερνητική οργάνωση που λειτουργεί τηλεφωνικό αριθμό για μετανάστες που συναντούν δυσκολίες προσπαθώντας να διασχίσουν τη Μεσόγειο) στη λιβυκή περιοχή έρευνας και διάσωσης».

Οι ομάδες του αρχικά διέσωσαν 33 ανθρώπους, επιβαίνοντες σε «αναξιόπλοο» σκάφος, κανένας από τους οποίους δεν φόραγε σωσίβιο.

Τέσσερις ώρες αργότερα, η SOS Méditerranée διέσωσε άλλους 34 ανθρώπους που επέβαιναν σε έτερο πλεούμενο σε κίνδυνο.

«Οι διασωθέντες είχαν υποστεί εγκαύματα οφειλόμενα σε καύσιμα κι είχαν συμπτώματα δηλητηρίασης. Ένας από αυτούς κατέρρευσε λίγη ώρα αφού επιβιβάστηκε στο Ocean Viking», διευκρίνισε η ΜΚΟ.

Το Σάββατο μετά το μεσημέρι, αντιδρώντας σε σήμα κινδύνου που εξέπεμψε αλιευτικό, το Ocean Viking διέσωσε 61 ανθρώπους, ανάμεσά τους τρεις γυναίκες και δυο παιδιά, που επέβαιναν σε ξύλινο πλεούμενο σε κίνδυνο στα ανοικτά της Λιβύης.

Η Μεσόγειος SOS έχει διασώσει πάνω από 39.000 ανθρώπους στη Μεσόγειο από το 2016, κυρίως στη λεγόμενη κεντρική θαλάσσια οδό της Μεσογείου, την πιο θανάσιμη μεταναστευτική διαδρομή στον πλανήτη.

Από τον Ιανουάριο, 2.468 μετανάστες κηρύχθηκαν αγνοούμενοι αφού αποπειράθηκαν τον διάπλου της Μεσογείου για να φθάσουν στην Ευρώπη, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ), μέρος του συστήματος του ΟΗΕ.

Στην πρώτη γραμμή της μεταναστευτικής κρίσης στην Ευρώπη, μπροστά στην εκρηκτική αύξηση των διελεύσεων, η Ιταλία ενέκρινε πρόσφατα διάταγμα που παρεμποδίζει σε μεγάλο βαθμό τη δραστηριότητα των πλοίων των ΜΚΟ. Οι τελευταίες υποχρεούνται πλέον να μεταφέρουν αμέσως τους ανθρώπους που επιβιβάζουν σε λιμάνι που τους ορίζεται –συχνά σε μεγάλη απόσταση–, από την πρώτη τους διάσωση, κάτι που de facto τις εμποδίζει να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

