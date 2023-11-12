Ιταλοί κτηνίατροι κατάφεραν να ακινητοποιήσουν και να κοιμήσουν, χρησιμοποιώντας δόση αναισθητικού, το λιοντάρι που, σήμερα το απόγευμα απομακρύνθηκε από τσίρκο του Λαντίσπολι, τριάντα χιλιόμετρα έξω από την Ρώμη.
Finally, the lion that escaped from a circus in Ladispoli, Italy, was captured.#Ladispoli #Rome #Italy #Italia
pic.twitter.com/Fs8SYxwYfz— NewsAlerts Global (@NewsAlertsG) November 11, 2023
Για περίπου πέντε ώρες, το λιοντάρι παρέμεινε ελεύθερο, σε θαμνώδη περιοχή αλλά και σε δρόμους του Λαντίσπολι.
Ο δήμαρχος της παραθαλάσσιας αυτής κωμόπολης ζήτησε από τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους και δεν υπήρξε κανένα απολύτως πρόβλημα για την ακεραιότητά τους. Στην επιχείρηση εντοπισμού του λιονταριού, συμμετείχαν καραμπινιέροι, αστυνομικοί και πυροσβέστες.
