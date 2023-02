Σεισμός στην Τουρκία: Κτήριο μετακινήθηκε και καταπλάκωσε παρκαρισμένα ΙΧ - Φωτό

Απίστευτες εικόνες από το φονικό σεισμό των 7,8 Ρίχτερ έφερε στη δημοσιότητα το τουρκικό κανάλι TRT Haber από το Αντιγιαμάν, μια από τις πλέον σεισμόπληκτες περιοχές.



Είναι ενδεικτικό, ότι κτήριο κυριολεκτικά «πάτησε» πάνω στα αυτοκίνητα που είχαν παρκάρει δίπλα του!

Εκατοντάδες κτίρια στην άλλοτε πολυσύχναστη πόλη, και πλέον πόλη φάντασμα, έχουν γίνει ερείπια.



Την ίδια στιγμή, αξιωματούχοι στην Τουρκία αναφέρουν ότι έχουν εκδοθεί 113 εντάλματα σύλληψης για τις κακοτεχνίες στα κτήρια που κατέρρευσαν στον σεισμό της Δευτέρας. Στην Τουρκία η οργή ξεχειλίζει για τους εργολάβους, που αψήφησαν τους αντισεισμικούς κανονισμούς, αλλά και για την κυβέρνηση Ερντογάν, που δεν τους περιφρούρησε. Πόλεις όπως η Ερζίν, είναι η εξαίρεση στον κανόνα της διαφθοράς.



Τουλάχιστον 31.643 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στην Τουρκία, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η AFAD, η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας. Στη βορειοδυτική Συρία ο αριθμός των θυμάτων ανέρχεται σήμερα σε 4.300 σύμφωνα με αξιωματούχους του ΟΗΕ, με τους θανάτους να φθάνουν τις 35.943.

Doctors from Israel continue providing medical care for victims of twin quakes in southern Türkiye https://t.co/zuiFTd6Le1 pic.twitter.com/l8N9Jqnchc