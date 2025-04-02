Η ΕΕ, παρά την αμηχανία για τη σύλληψη Ιμάμογλου, επανεκκινεί τον οικονομικό διάλογο με τον Ερντογάν

Ύστερα από διακοπή 6 ετών ξεκινά ο «Οικονομικός Διάλογος Υψηλού Επιπέδου Τουρκίας-ΕΕ» όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών της γειτονικής χώρας Μεχμέτ Σιμσένκ.

Ο Τούρκος υπουργός Οικονομικών σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε ότι «ο Οικονομικός Διάλογος Υψηλού Επιπέδου Τουρκίας-ΕΕ ξεκινά εκ νέου μετά από 6 χρόνια. Ο διάλογος είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών και η οικονομική ολοκλήρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα διασφαλιστεί καλύτερα με την ισχυρή ενσωμάτωση της Τουρκίας. Είμαστε έτοιμοι για ισχυρότερη και πιο στρατηγική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu 6 yıl sonra yeniden başlıyor.



Diyalog her iki tarafın da menfaatine olup Avrupa Birliği’nde ekonomik bütünleşme, Türkiye’nin güçlü entegrasyonu ile daha iyi sağlanacaktır.



Avrupa Birliği ile daha güçlü ve stratejik işbirliğine… https://t.co/Lt6yJon6RT — Mehmet Simsek (@memetsimsek) April 2, 2025

Ο Τούρκος υπουργός χαρακτήρισε την επανέναρξη των συναντήσεων ως ένα πολύτιμο βήμα προς την αναζωογόνηση των σχέσεων Τουρκίας-ΕΕ.

Τονίζοντας ότι η ένταξη στην ΕΕ παραμένει στρατηγικός στόχος για την Τουρκία, ο Σίμσεκ σημείωσε ότι περίπου το 42% των εξαγωγών της χώρας πηγαίνουν σε χώρες της ΕΕ και ότι αποτελεί τον πέμπτο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της ΕΕ.

Σύμφωνα με το Anadolu o διάλογος καθιερώθηκε για πρώτη φορά σε μια σύνοδο κορυφής Τουρκίας-ΕΕ το 2015 για την προώθηση του διαλόγου για οικονομικά θέματα.

Έκτοτε, έχουν πραγματοποιηθεί τρεις συνεδριάσεις, το 2016, το 2017 και το 2019.

Η απόφαση για αναβίωση του διαλόγου ελήφθη στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ τον περασμένο Δεκέμβριο και αργότερα εγκρίθηκε σε σύνοδο κορυφής αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ.

Ο Τούρκος υπουργός Οικονομικών και Οικονομικών Μεχμέτ Σίμσεκ θα εκφωνήσει την εναρκτήρια ομιλία μαζί με τον Επίτροπο Οικονομίας και Παραγωγικότητας της ΕΕ Βάλντις Ντομπρόβσκις και την Επίτροπο Διεύρυνσης της ΕΕ Μάρτα Κος.

Στόχος της συνάντησης είναι η επιτάχυνση της οικονομικής συνεργασίας και η διεύρυνση των τομέων αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Η εκδήλωση θα χωριστεί σε δύο κύριες συνεδρίες. Η πρώτη θα περιλαμβάνει συζητήσεις σε υπουργικό επίπεδο για τις μακροοικονομικές προοπτικές, την ανταγωνιστικότητα και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Η δεύτερη συνάντηση θα συγκεντρώσει κορυφαία στελέχη από κορυφαίες επιχειρήσεις της Τουρκίας και της ΕΕ, καθώς και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, για να διερευνήσουν επενδυτικές και εμπορικές ευκαιρίες.

Θα παραστούν επίσης υψηλόβαθμα στελέχη από ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και η Τράπεζα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ανάπτυξης.

Ο υπουργός Σίμσεκ αναμένεται να έχει διμερείς συναντήσεις με τον Ντομπρόβσκις και την Κος κατά τη διάρκεια των συνόδων. Το μέλλον των σχέσεων και οι πιθανοί τομείς συνεργασίας θα συζητηθούν σε αυτές τις συνομιλίες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.