Η βρετανική ελίτ δείχνει την «παράνοιά» και τη «διανοητική ανεπάρκειά» της, με την πρότασή της να καταγράφονται σε ένα μητρώο όσοι εργάζονται για το ρωσικό κράτος, στο πλαίσιο ενός συστήματος παρακολούθησης των «ξένων επιρροών», δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο υπουργός Ασφάλειας της Βρετανίας Νταν Τζάρβις δήλωσε χθες ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, οι κυβερνητικές υπηρεσίες, οι ένοπλες δυνάμεις, οι υπηρεσίες πληροφοριών και ορισμένα πολιτικά κόμματα θα πρέπει να καταγραφούν σε αυτό το μητρώο, που θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου.

«Η διανοητική ανεπάρκεια της κυβερνώσας τάξης (της Βρετανίας) έφτασε στο απόγειό της», σχολίασε η Μαρία Ζαχάροβα, προσθέτοντας ότι αυτή η ενέργεια του Λονδίνου δείχνει την «παρανοϊκή σχιζοφρένεια» της Βρετανίας.

«Οι κληρονόμοι των μεγάλων Βρετανών εκπροσώπων μιας περασμένης εποχής, των στρατιωτών που πολέμησαν τον Ναζισμό και των βετεράνων του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, τώρα σκαλίζουν τη λάσπη, αναζητώντας με υστερία διασυνδέσεις με τη Ρωσία», πρόσθεσε.

Οι ηγέτες χωρών της Δυτικής Ευρώπης έχουν προειδοποιήσει κατ’ επανάληψη ότι η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία δείχνει ότι η Ρωσία μπορεί κάποια ημέρα να επιτεθεί σε κάποιο μέλος του ΝΑΤΟ. Υπηρεσίες πληροφοριών δυτικών χωρών λένε ότι οι κατάσκοποι της Μόσχας εμπλέκονται σε μια παγκόσμια προσπάθεια σαμποτάζ.

Η Ρωσία απαντά ότι αυτοί οι ισχυρισμοί είναι ψευδείς, ότι δεν έχει καμία πρόθεση να επιτεθεί ποτέ σε κάποιο μέλος του ΝΑΤΟ και ότι οι δυτικοευρωπαϊκές χώρες δείχνουν κατάφωρα τη ρατσιστική, αντιρωσική υστερία τους, σε μια προσπάθεια να αποσπάσουν την προσοχή από τις δικές τους αποτυχίες.

Με βάση το νέο σύστημα που προωθεί η βρετανική κυβέρνηση, κάθε πρόσωπο που «ασκεί δραστηριότητα στο πλαίσιο μιας συμφωνίας» με ορισμένους θεσμούς του ρωσικού κράτους, θα πρέπει να καταγραφεί στο Σύστημα Καταγραφής Ξένης Επιρροής (FIRS), ένα εργαλείο που προορίζεται για την καταπολέμηση των ξένων επιρροών.

Η Ρωσία θα τεθεί στην υψηλότερη βαθμίδα του FIRS. Πιο συγκεκριμένα, το Λονδίνο θα ζητήσει από όσους συνδέονται «με συνιστώσες του ρωσικού κράτους, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της, του κοινοβουλίου, όλων των υπουργείων και των υπηρεσιών τους, καθώς και των υπηρεσιών πληροφοριών» να το δηλώσουν, εάν βρίσκονται στο βρετανικό έδαφος. Το μέτρο αφορά επίσης όσους συνδέονται με τον στρατό, την αστυνομία, το δικαστικό σύστημα και «πολλά πολιτικά κόμματα που ελέγχονται από τη Ρωσία, όπως το κόμμα Ενιαία Ρωσία» του προέδρου Πούτιν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

