Να αυξήσει τα μέτρα ασφαλείας στις αντιπροσωπείες της Tesla αποφάσισε το υπουργείο Εσωτερικών της Ιταλίας μετά την καταστροφή 17 ηλεκτρικών αυτοκινήτων της εταιρείας του Ίλον Μασκ από πυρκαγιά που ξέσπασε στη Ρώμη.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο απέστειλε επιστολή στις αστυνομικές δυνάμεις σε όλη τη χώρα προκειμένου να αυξήσου την ασφάλεια στις αντιπροσωπείες της Tesla.

Η αντιτρομοκρατική ομάδα της κρατικής αστυνομίας της Ιταλίας, Digos, ερευνά εάν η φωτιά στο Torre Angela ξεκίνησε από αναρχικούς.

Οι πυροσβέστες εργάζονταν επί ώρες για να σβήσουν τη φωτιά τα ξημερώματα της Δευτέρας. Εικόνες από drone έδειξαν ότι είχε απομείνει από τα καμμένα αυτοκίνητα με τον Ίλον Μασκ να χαρακτηρίζει την ενέργεια αυτή ως «τρομοκρατία».

Συνολικά υπάρχουν 13 αντιπροσωπείες Tesla στην Ιταλία, τις οποίες όλες διαχειρίζεται η μητρική εταιρεία. Η πλειοψηφία τους βρίσκεται στη Ρώμη, αλλά και σε άλλες πόλεις, όπως η Φλωρεντία και το Μιλάνο.

Πηγή του υπουργείου Εσωτερικών αναφέρει ότι η εγκύκλιος που δημιουργήθηκε στοχεύει στο να «προβληματίσει» πιθανούς διαδηλωτές κατά της Tesla, την ώρα που αυξάνονται παγκοσμίως οι βανδαλισμοί κατά της αυτοκινητοβιομηχανίας ως αντίδραση στις πολιτικές δραστηριότητες του Μασκ στις ΗΠΑ.

«Εάν χρειαστεί, η επιτήρηση των αντιπροσωπειών θα αυξηθεί», αναφέρει η εγκύκλιος.

Ο Ίλον Μασκ διατηρεί στενούς δεσμούς με πολιτικούς της ευρωπαϊκής δεξιάς, μεταξύ των οποίων η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, η οποία τον έχει χαρακτηρίσει «λαμπρό μυαλό» σε πρόσφατη συνέντευξή της.

Πηγή: skai.gr

