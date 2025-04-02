ΗΠΑ: Επιβάλλουν κυρώσεις σε ρωσικές οντότητες για παροχή βοήθειας στους Χούθι

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις την Τετάρτη σε άτομα και οντότητες με έδρα τη Ρωσία που βοηθούν στην προμήθεια όπλων και αγαθών τους Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι επιχειρηματίες, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται ο Ρώσος επιχειρηματίας αφγανικής καταγωγής Hushang Ghairat και ο αδελφός του, Sohrab Ghairat, βοήθησαν τον ανώτερο αξιωματούχο των Χούθι Sa’id al-Jamal να προμηθευτεί αγαθά αξίας εκατομμυρίων δολαρίων από τη Ρωσία για να τα αποστείλει στην Υεμένη στους Χούθι, ανέφερε το Υπουργείο Οικονομικών.

Τα αγαθά περιλάμβαναν όπλα και ευαίσθητα αγαθά, καθώς και κλεμμένο ουκρανικό σιτάρι, σύμφωνα με δήλωση του Υπουργείου.

«Οι Χούθι παραμένουν εξαρτημένοι από τον Sa’id al-Jamal και το δίκτυό του για να προμηθεύονται κρίσιμα αγαθά για να τροφοδοτούν την πολεμική μηχανή της τρομοκρατικής ομάδας», δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. «Η σημερινή ενέργεια τονίζει τη δέσμευσή μας να υποβαθμίσουμε την ικανότητα των Χούθι να απειλούν την περιοχή μέσω των αποσταθεροποιητικών τους δραστηριοτήτων.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.