Καθηλωμένα θα παραμείνουν όλα τα αεροσκάφη C-130 της Τουρκίας έως ότου οι Αρχές διεξάγουν συμπεράσματα για τα αίτια της πτώσης του τουρκικού στρατιωτικού μεταγωγικού την περασμένη Τρίτη στη Γεωργία που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 20 Τούρκοι στρατιωτικοί που επέβαιναν, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της χώρας. Συγκεκριμένα, το υπουργείο αναφέρει ότι όλες οι προγραμματισμένες πτήσεις των 18 αεροσκαφών C-130 της Τουρκίας έχουν ανασταλεί εν αναμονή της ολοκλήρωσης των επιθεωρήσεων.

Παράλληλα, οι Αρχές συνεχίζουν να αναλύουν το μαύρο κουτί του αεροσκάφους το οποίο βρίσκεται στην Άγκυρα.

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο, είναι πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί η αιτία της συντριβής αυτή την εβδομάδα. Επιπλέον, αναφέρει ότι το αεροσκάφος αγοράστηκε από τη Σαουδική Αραβία το 2012 και είχε υποβληθεί στις απαραίτητες εκσυγχρονίσεις, συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας συντήρησής του πριν από ένα μήνα.

Διευκρινίζει επίσης ότι δεν μετέφερε πυρομαχικά στην τελευταία του πτήση.

Το C-130 είχε αναχωρήσει από το Αζερμπαϊτζάν με προορισμό την Τουρκία και συνετρίβη την περασμένη Τρίτη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.