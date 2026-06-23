Οδοιπορικό στις Καρυές Αγίου Όρους

Του Νικόλα Μπάρδη

Στο μέσο περίπου της Αθωνικής Χερσονήσου συναντούμε τις γραφικές Καρυές, το αμφικτυονικό κέντρο της μοναστικής πολιτείας. Ο παραδοσιακός αυτός οικισμός βρίσκεται σκαρφαλωμένος σε υψόμετρο 370 μέτρων, μέσα σε ένα πυκνό δάσος, και αριθμεί περίπου 150 μόνιμους κατοίκους, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι μοναχοί και ασκητές. Οι Καρυές είναι ο μεγαλύτερος μοναστικός οικισμός και πρωτεύουσα του Αγίου Όρους ήδη από τον 10ο αιώνα!

Η παλαιά της ονομασία ήταν «Μέση», καθώς όπως προείπαμε βρίσκεται στο μέσο της χερσονήσου. Ο Σέρβος επίσκοπος Άγιος Σάββας ανοικοδόμησε εκεί μία εκκλησία και ένα κελί, όπου και έμεινε για μερικά χρόνια, έγινε Ιερομόναχος και εν συνεχεία Αρχιμανδρίτης το 1201. Κατά την παραμονή του στην περιοχή έγραψε και το «Τυπικό των Καρυών», ενώ σήμερα υπάρχει μία μαρμάρινη επιγραφή του έργου του. Το 1219 ο Άγιος Σάββας κατέστη ο πρώτος Αρχιεπίσκοπος της Σερβίας.

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1283, Λατίνοι Σταυροφόροι επί Βυζαντινού Αυτοκράτορα Μιχαήλ Η´ Παλαιολόγου, επιτέθηκαν στο Άγιο Όρος. Βασάνισαν και κρέμασαν τους Πρώτους, και λεηλάτησαν το Πρωτάτο, δολοφονώντας πολλούς από τους μοναχούς. Αυτοί οι μοναχοί τιμούνται ως μάρτυρες από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 5 Δεκεμβρίου (για τις εκκλησίες που ακολουθούν το παραδοσιακό Ιουλιανό ημερολόγιο, η 5η Δεκεμβρίου πέφτει στις 18 Δεκεμβρίου του Γρηγοριανού ημερολογίου).

Στις Καρυές βρίσκεται σήμερα η έδρα του Πρώτου. Εκεί διαμένουν και οι αντιπρόσωποι των 19 εκ των 20 μονών στα κτίρια, που ονομάζονται «Κονάκια». Σε μικρή απόσταση από τις Καρυές (περίπου 5 λεπτά) βρίσκεται η Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου, η οποία δε διαθέτει κονάκι στην πρωτεύουσα, ακριβώς επειδή είναι αρκετά κοντά. Επίσης, σε κοντινή απόσταση από τον οικισμό (περίπου 15 λεπτά με τα πόδια) συναντούμε την Σκήτη του Αγίου Ανδρέα, γνωστή και ως Σεράι, που μαγεύει τους επισκέπτες με το επιβλητικό της οικοδομικό συγκρότημα και τον τεράστιο ναό.

Κεντρικός ναός των Καρυών είναι το Πρωτάτο, στο εσωτερικό του οποίου φυλάσσεται και η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας το Άξιον Εστί. Απέναντι ακριβώς από αυτόν υψώνεται ο επιβλητικός Αρχαίος Πύργος, όπου φιλοξενείται η Βιβλιοθήκη της Ιεράς Κοινότητας. Εκεί σήμερα βρίσκουμε 82 χειρόγραφους κώδικες, χιλιάδες έντυπα βιβλία, καθώς και το πρώτο τυπικό του Αγίου Όρους, που είναι γραμμένο σε δέρμα τράγου! Αξιόλογος ναός είναι ακόμη η ξακουστή «Μολυβοκκλησιά», η οποία αποτελεί παρεκκλήσιο της Κοιμήσεως Θεοτόκου του χιλιανδαρινού κελίου. Ως κτήτορες αναφέρονται, βάσει της κτητορικής επιγραφής, οι Μακάριος και Δημήτριος από το Γιάνιεβο του Κοσόβου στα 1536-37 και η αγιογράφηση έγινε από ανώνυμους Κρήτες ζωγράφους στα 1541.

Περιπλανώμενοι εκεί θα δείτε τα κτίρια του Διοικητηρίου, της Αστυνομίας, του ιατρείου, του ταχυδρομείου, έναν φούρνο, αρκετά μαγαζιά με εκκλησιαστικά είδη και περισσότερα από 50 κελιά μοναχών. Τέλος, στις Καρυές λειτουργεί ένα Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο και ένα Εκκλησιαστικό Λύκειο της Αθωνιάδος Σχολής. Τα παραδοσιακά, πετρόχτιστα κτίσματα με τις χρωματιστές προσόψεις, τα λιθόστρωτα καλντερίμια, οι ιστορικοί ναοί και το παρθένο φυσικό περιβάλλον δημιουργούν ένα σκηνικό βγαλμένο από άλλη εποχή. Εκεί ο χρόνος κυλάει διαφορετικά, πιο ανθρώπινα, ενώ η απέραντη ησυχία του τόπου σε γαληνεύει ήδη από τα πρώτα λεπτά.



Πηγή: skai.gr

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