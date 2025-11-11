Λογαριασμός
Τουρκικό C-130 συνετρίβη στη Γεωργία - Συλλυπητήρια Ερντογάν για τα θύματα - Βίντεο από την στιγμή της πτώσης

Το τουρκικό μεταγωγικό συνετρίβη περίπου πέντε χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν - Σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης 

UPDATE: 15:44
Αεροσκάφος πτώση

Τουρκικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 συνετρίβη στη Γεωργία μετά την απογείωσή του από το Αζερμπαϊτζάν, καθ' οδόν προς την Τουρκία, ανακοίνωσε σήμερα το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Το τουρκικό υπουργείο ανέφερε ότι η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη σε συντονισμό με τις αρχές της Γεωργίας, αλλά δεν παρείχε άλλες λεπτομέρειες σχετικά με την αιτία της συντριβής ή για το αν υπάρχουν θύματα.

Από την πλευρά του, το γεωργιανό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η συντριβή σημειώθηκε στην περιοχή Σιγκνάχι της ανατολικής Γεωργίας, περίπου πέντε χιλιόμετρα από τα σύνορα. «Έχει ξεκινήσει έρευνα», πρόσθεσε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, υποσχόμενο ότι θα παράσχει αργότερα «λεπτομερείς πληροφορίες για το περιστατικό».

Το τουρκικό υπουργείο ζήτησε από τα μμε «να μην δημοσιεύσουν καμία εικόνα» από τη συντριβή, ωστόσο τα βίντεο από το δυστύχημα κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε την ελπίδα τα θύματα από το αεροπορικό δυστύχημα να είναι όσο το δυνατόν λιγότερα και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τους «μάρτυρές μας» που επέβαιναν στο αεροσκάφος.

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλικαγιά δήλωσε με ανάρτηση στο ότι συνομίλησε με τον Γεωργιανό ομόλογό του, Γκέλα Γκελάντζε, ο οποίος βρίσκεται καθ' οδόν προς το σημείο της συντριβής. 

