Τουρκικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 συνετρίβη στη Γεωργία μετά την απογείωσή του από το Αζερμπαϊτζάν, καθ' οδόν προς την Τουρκία, ανακοίνωσε σήμερα το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

‼️The Turkish Defense Ministry reported that a C-130 military transport aircraft, which had taken off from Azerbaijan, crashed in Georgia. pic.twitter.com/04g1T04ilP November 11, 2025

Το τουρκικό υπουργείο ανέφερε ότι η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη σε συντονισμό με τις αρχές της Γεωργίας, αλλά δεν παρείχε άλλες λεπτομέρειες σχετικά με την αιτία της συντριβής ή για το αν υπάρχουν θύματα.

Από την πλευρά του, το γεωργιανό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η συντριβή σημειώθηκε στην περιοχή Σιγκνάχι της ανατολικής Γεωργίας, περίπου πέντε χιλιόμετρα από τα σύνορα. «Έχει ξεκινήσει έρευνα», πρόσθεσε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, υποσχόμενο ότι θα παράσχει αργότερα «λεπτομερείς πληροφορίες για το περιστατικό».

🇬🇪🇦🇿🇹🇷 TUAF543 | Turkish Air Force C-130 (reg. 68-01609) Aircraft tracked departing Ganja earlier today, later signal lost over Georgian territory.



Footage below apparently shows the crash of the same aircraft, currently under verification. pic.twitter.com/1Qjt0FiBtY — Visioner (@visionergeo) November 11, 2025

Το τουρκικό υπουργείο ζήτησε από τα μμε «να μην δημοσιεύσουν καμία εικόνα» από τη συντριβή, ωστόσο τα βίντεο από το δυστύχημα κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε την ελπίδα τα θύματα από το αεροπορικό δυστύχημα να είναι όσο το δυνατόν λιγότερα και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τους «μάρτυρές μας» που επέβαιναν στο αεροσκάφος.

🚨 Turkish C-130 military cargo aircraft en route from Azerbaijan has crashed in Georgia, the Turkish Defense Ministry said



🗣️ 'Search and rescue operations have begun in coordination with Georgian authorities'



🛑 Turkish president Recep Tayyip Erdogan expressed deep sorrow… pic.twitter.com/I8R8pkwS94 — Anadolu English (@anadoluagency) November 11, 2025

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλικαγιά δήλωσε με ανάρτηση στο ότι συνομίλησε με τον Γεωργιανό ομόλογό του, Γκέλα Γκελάντζε, ο οποίος βρίσκεται καθ' οδόν προς το σημείο της συντριβής.

