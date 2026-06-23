Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε εργοστάσιο με πλαστικά και χαρτιά, στο Αιγάλεω, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 35 πυροσβέστες, εθελοντές, 10 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά καίει στον πρώτο όροφο και για την ώρα δεν έχει επεκταθεί στο ισόγειο και στον δεύτερο όροφο.

Η Πυροσβεστική δεν έχει αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα.

Πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου, σε περιοχή του δήμου Αιγάλεω Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 35 ##πυροσβέστες, εθελοντές, 10 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 23, 2026

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω της πυρκαγιάς, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως, από το ύψος του παράδρομου της Λεωφόρου Κηφισού.

Πηγή: skai.gr

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