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Φωτιά σε εργοστάσιο με πλαστικά και χαρτιά στο Αιγάλεω - Κλειστή η Ορφέως - Δείτε βίντεο

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 35 πυροσβέστες, εθελοντές, 10 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ

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Πυροσβεστική

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε εργοστάσιο με πλαστικά και χαρτιά, στο Αιγάλεω, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 35 πυροσβέστες, εθελοντές, 10 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά καίει στον πρώτο όροφο και για την ώρα δεν έχει επεκταθεί στο ισόγειο και στον δεύτερο όροφο.

Η Πυροσβεστική δεν έχει αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω της πυρκαγιάς, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως, από το ύψος του παράδρομου της Λεωφόρου Κηφισού. 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Φωτιά Φωτιά Τώρα Πυροσβεστική Αιγάλεω εργοστάσιο
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