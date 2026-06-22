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«Δυο ξένοι στην ίδια πόλη»: Βίντεο με τον Αραγτσί να μπαίνει στην αίθουσα και να αγνοεί τον Βανς

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος δείχνει να σαστίζει από τη στάση του επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας - Τι ανέφεραν τα ιρανικά κρατικά μέσα 

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Βανς

«Δυο ξένοι στην ίδια πόλη»... Οι Ιρανοί καυχήθηκαν ότι ο υπουργός Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αμπάς Αράγτσι, περιφρόνησε τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς κατά τη διάρκεια μιας φωτογράφισης πριν από τις ειρηνευτικές συνομιλίες της Κυριακής.

Πλάνα δείχνουν τον Αραγτσί να μπαίνει στην αίθουσα (στην αρχή του βίντεο) όπου περίμεναν μπροστά στις κάμερες ο Βανς, η υπόλοιπη αμερικανική αντιπροσωπεία (Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ) και οι μεσολαβητές του Πακιστάν και του Κατάρ — προτού καταγραφεί να φεύγει επιδεικτικά αφότου αγκάλιασε τον Πακιστανό Πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ.

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Ο Βανς βρισκόταν στη γωνία της αίθουσας κατά τη διάρκεια της συνάντησης, και φάνηκε να σαστίζει.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης υποστήριξαν επίσης ότι η αντιπροσωπεία τους αρνήθηκε να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε κοινή εμφάνιση στα μέσα ενημέρωσης πριν από τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ — ισχυρισμός στον οποίο Αμερικανοί αξιωματούχοι αντέδρασαν. 

Βανς

«Οι Ιρανοί εκπρόσωποι συμφώνησαν προηγουμένως να είναι διαθέσιμοι στον Τύπο στην αρχή της συνάντησης», επέμεινε ένας Αμερικανός αξιωματούχος μιλώντας στην εφημερίδα New York Post.

Η ιρανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρο της Βουλής της χώρας, αναχώρησε για την Τεχεράνη μετά από περίπου 18 ώρες εντατικών συνομιλιών και διαβουλεύσεων στην Ελβετία.

Βανς

Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν συμφώνησαν στη διαμόρφωση «οδικού χάρτη» για τη σύναψη, εντός 60 ημερών, οριστικής συμφωνίας που θα θέσει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή κατά την πρώτη συνεδρίαση των διαπραγματευτών τους στην Ελβετία, ανακοίνωσαν το Πακιστάν και το Κατάρ.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Αμπάς Αραγτσί Τζέι Ντι Βανς
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