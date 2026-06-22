«Δυο ξένοι στην ίδια πόλη»... Οι Ιρανοί καυχήθηκαν ότι ο υπουργός Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αμπάς Αράγτσι, περιφρόνησε τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς κατά τη διάρκεια μιας φωτογράφισης πριν από τις ειρηνευτικές συνομιλίες της Κυριακής.

Πλάνα δείχνουν τον Αραγτσί να μπαίνει στην αίθουσα (στην αρχή του βίντεο) όπου περίμεναν μπροστά στις κάμερες ο Βανς, η υπόλοιπη αμερικανική αντιπροσωπεία (Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ) και οι μεσολαβητές του Πακιστάν και του Κατάρ — προτού καταγραφεί να φεύγει επιδεικτικά αφότου αγκάλιασε τον Πακιστανό Πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ.

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Ο Βανς βρισκόταν στη γωνία της αίθουσας κατά τη διάρκεια της συνάντησης, και φάνηκε να σαστίζει.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης υποστήριξαν επίσης ότι η αντιπροσωπεία τους αρνήθηκε να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε κοινή εμφάνιση στα μέσα ενημέρωσης πριν από τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ — ισχυρισμός στον οποίο Αμερικανοί αξιωματούχοι αντέδρασαν.

«Οι Ιρανοί εκπρόσωποι συμφώνησαν προηγουμένως να είναι διαθέσιμοι στον Τύπο στην αρχή της συνάντησης», επέμεινε ένας Αμερικανός αξιωματούχος μιλώντας στην εφημερίδα New York Post.

Η ιρανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρο της Βουλής της χώρας, αναχώρησε για την Τεχεράνη μετά από περίπου 18 ώρες εντατικών συνομιλιών και διαβουλεύσεων στην Ελβετία.

Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν συμφώνησαν στη διαμόρφωση «οδικού χάρτη» για τη σύναψη, εντός 60 ημερών, οριστικής συμφωνίας που θα θέσει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή κατά την πρώτη συνεδρίαση των διαπραγματευτών τους στην Ελβετία, ανακοίνωσαν το Πακιστάν και το Κατάρ.

IRANIAN DELEGATION REFUSED JOINT PHOTO



Iran's delegation refused to participate in a joint photo ceremony with the American delegation at the Geneva negotiations, according to a source close to the Iranian negotiating team.



The U.S. delegation and session organizers had planned… pic.twitter.com/ry1ZaPhyWw — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) June 21, 2026

Iran brags that negotiators snubbed Vance during photo op at peace talks - here's what the video shows https://t.co/WcUNziHmcQ pic.twitter.com/EI2zEtcvwo — New York Post (@nypost) June 21, 2026

Πηγή: skai.gr

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