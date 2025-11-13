Ο Αδόλφος Χίτλερ είχε μια κρυφή γενετική διαταραχή που εμπόδιζε την ανάπτυξη των γεννητικών του οργάνων, σύμφωνα με νέα ανάλυση του DNA του.

Ο Ναζί δικτάτορας είχε σύνδρομο Kallmann, το οποίο« επηρέαζε τη φυσιολογική εξέλιξη της εφηβείας» και υποδηλώνει ότι πιθανότατα «θα δυσκολευόταν να δημιουργήσει σεξουαλικές σχέσεις».

Τα νέα ευρήματα για τη σεξουαλική διαταραχή του Χίτλερ πρόκειται να αποκαλυφθούν στο ντοκιμαντέρ του Channel 4 Hitler’s DNA: Blueprint of a Dictator.

Hitler had genetic sexual disorder, new DNA analysis reveals https://t.co/CzD31XiYYi pic.twitter.com/L6Nw4z26Ya — The Independent (@Independent) November 13, 2025

Ιστορίες από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο υποδηλώνουν ότι ο Χίτλερ είχε δεχτεί εκφοβισμό για το μέγεθος των γεννητικών του οργάνων, με τη γενετική του πάθηση να σημαίνει ότι είχε μία στις δέκα πιθανότητες να έχει μικρό πέος.

Επίσης, ιατρική εξέταση του 1923 η οποία αποκαλύφθηκε το 2015, έδειξε ότι ο Χίτλερ είχε πράγματι έναν μη κατεβασμένο όρχι.

«Αν ο Χίτλερ εξέταζε τον εαυτό του, θα είχε πέσει ο ίδιος στους θαλάμους αερίων»

Το ντοκιμαντέρ καταρρίπτει επίσης τους μύθους ότι ο ηγέτης του Τρίτου Ράιχ είχε εβραϊκή καταγωγή και παρέχει στοιχεία ότι πιθανότατα είχε μία ή περισσότερες νευροδιαφορετικές ή ψυχικές παθήσεις.

Σύμφωνα με την επικρατούσα σήμερα αντίληψη, υπέφερε από τη νόσο του Πάρκινσον σε προχωρημένο στάδιο.

Οι επιστήμονες κατάφεραν να δημιουργήσουν το προφίλ DNA του «Φύρερ» από ένα δείγμα αιματοβαμμένου υφάσματος που είχε κόψει ένας συνταγματάρχης του Αμερικανικού Στρατού, από τον καναπέ όπου αυτοκτόνησε ο Χίτλερ το 1945.

Ενώ οι νέες αποκαλύψεις είναι πιθανό να προκαλέσουν διαμάχη, η επικεφαλής γενετιστής, καθηγήτρια Τούρι Κινγκ, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα προήλθαν μετά από «εξαιρετικά μετρημένο και αυστηρό τρόπο» έρευνας.

«Αν ο Χίτλερ έπρεπε να εξετάσει τα δικά του γενετικά αποτελέσματα, σχεδόν σίγουρα θα είχε στείλει τον εαυτό του στους θαλάμους αερίων» είπε χαρακτηριστικά.

Το τέλος του Χίτλερ

Δύο θέματα κυριαρχούσαν στο υπόγειο καταφύγιο του Φύρερ, κάτω από την Καγκελαρία στο Βερολίνο, τις τελευταίες μέρες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου: Πόσο κοντά είναι ο Κόκκινος Στρατός και ποιος είναι ο πιο σίγουρος τρόπος αυτοκτονίας.

Ενώ ο πόλεμος φαινόταν πια να χάνεται, στις 22 Απριλίου 1945, ο Χίτλερ έπαθε νευρική κατάρρευση. Είπε ότι όλα πλέον χάθηκαν και ότι όλοι τον έχουν προδώσει, ακόμα και τα Ες-Ες. Άφησε ελεύθερο ένα μέρος του προσωπικού του και αρνήθηκε να εγκαταλείψει το Βερολίνο.

Στις 29 Απριλίου νυμφεύθηκε τη σύντροφο της ζωής του Εύα Μπράουν και αμέσως μετά υπαγόρευσε τη διαθήκη του.

Όσοι από το προσωπικό ήθελαν, παρέλαβαν φιαλίδια με υδροκυάνιο καιο Χίτλερ, για να δοκιμάσει την αποτελεσματικότητά του, δηλητηρίασε το λυκόσκυλό του, τη Μπλόντι, στην οποία είχε δείξει περισσότερη στοργή από όση είχε δείξει σε οποιοδήποτε άνθρωπο.

Ο Χίτλερ μπήκε για λίγο στο δωμάτιο με το νεκρό ζώο και ύστερα έφυγε ανέκφραστος.

Την επόμενη μέρα, κατά τις 3:30, η Εύα Μπράουν αυτοκτόνησε με υδροκυάνιο. Συγχρόνως ο Χίτλερ έβαλε ένα πιστόλι στο στόμα του[και αυτοπυροβολήθηκε.

Οι πιστοί συνεργάτες του με μερικούς στρατιώτες της προσωπικής του φρουράς έκαψαν τα πτώματα, όπως είχαν διαταχθεί, λόγω του φόβου του Χίτλερ για εξευτελισμό τους, αν ανακαλύπτονταν από τους Συμμάχους.

Η τέφρα τάφηκε αργότερα έξω από το καταφύγιο, μέσα σε έναν κρατήρα από βόμβα. Παρόλα αυτά, διασώθηκαν η κάτω γνάθος και μία οδοντική γέφυρα του Χίτλερ και μία γέφυρα της Εύας Μπράουν, που οι Σοβιετικοί έδειξαν στον οδοντίατρο του Χίτλερ, ο οποίος τα αναγνώρισε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.