Την ψηφιακή πλατφόρμα «ΕΞΥΠΗΡΕΤΩ» θέτει σε λειτουργία ο δήμος Αθηναίων, προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβαση των πολιτών σε δωρεάν κοινωνικές υπηρεσίες. Το «ΕΞΥΠΗΡΕΤΩ» (www.exypireto.gr) συγκεντρώνει σε ένα σημείο πληροφορίες για όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου, καθώς και δωρεάν υπηρεσίες από 91 φορείς και 121 δομές σε όλη τη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας.

Πρόκειται για ένα εύχρηστο ψηφιακό εργαλείο, το οποίο διευκολύνει την αναζήτηση κοινωνικής στήριξης, ενισχύει τη δικτύωση των φορέων και βελτιώνει την πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες φροντίδας και αλληλεγγύης. Παράλληλα, ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, καθώς και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, στη διαμόρφωση και στην επέκταση ενός συνεκτικού δικτύου κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας.

Στους πολίτες προσφέρει:

- Αναζήτηση δωρεάν κοινωνικών υπηρεσιών με λέξεις-κλειδιά.

- Εντοπισμό υπηρεσιών με γεωγραφικά κριτήρια.

- Συνεχή ενημέρωση για δράσεις και εκδηλώσεις των εγγεγραμμένων φορέων.

Στους επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας:

- Οργανωμένη και επικαιροποιημένη πληροφόρηση για αποτελεσματικές παραπομπές.

- 'Αμεση και έγκυρη πρόσβαση στις υπηρεσίες των συνεργαζόμενων φορέων.

Στους φορείς κοινωνικής φροντίδας:

- Δωρεάν προβολή υπηρεσιών και δράσεων.

- Δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης των στοιχείων τους.

- Δικτύωση και συνεργασία με άλλους κοινωνικούς φορείς.

- Συμμετοχή στο επίσημο δίκτυο του δήμου Αθηναίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν μεταβαίνοντας στην ενότητα «Είσοδος Φορέων» και επιλέγοντας «Εγγραφή» μέσω της ιστοσελίδας www.exypireto.gr.

Το «ΕΞΥΠΗΡΕΤΩ» λειτουργεί συμπληρωματικά με την πλατφόρμα ACCMR (Κέντρο Συντονισμού για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων) του δήμου Αθηναίων, η οποία συγκεντρώνει αντίστοιχη πληροφόρηση για μεταναστευτικούς και προσφυγικούς πληθυσμούς.

Πηγή: skai.gr

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