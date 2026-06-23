Από τις σπάνιες γαίες στις... σπάνιες γαρίδες. Η προσπάθεια της κυβέρνησης Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία προσθέτει πλέον στο «οπλοστάσιό» της ένα εξαιρετικά αντισυμβατικό επιχείρημα, με έναν ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ να δηλώνει ότι θα μπορούσε να εξασφαλιστεί μια απεριόριστη ποσότητα γαρίδας για την αμερικανική αλυσίδα εστιατορίων Red Lobster(!)



Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επικαλεστεί στο παρελθόν στρατηγικά συμφέροντα ασφαλείας, την υποτιθέμενη «κακοδιαχείριση» της Δανίας και τις σπάνιες γαίες για να δικαιολογήσει την ανάληψη του ελέγχου του τεράστιου νησιού της Αρκτικής. Σειρά είχαν οι σπάνιες γαρίδες.



Ο Τομ Ντανς, πρόεδρος της Επιτροπής Αρκτικής Έρευνας των Ηνωμένων Πολιτειών, πρώην καλλιεργητής πεκάν και επιχειρηματίας επιχειρηματικών κεφαλαίων, εισήγαγε το επιχείρημα των θαλασσινών νωρίτερα φέτος.

Ισχυρίστηκε ότι ο έλεγχος της αλιείας της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ θα απέκλειε τους ξένους μεσάζοντες και θα εμπόδιζε την κινεζική πρόσβαση στην αγορά.



«Θα μπορούσες να επαναφέρεις το "φάτε όσες γαρίδες θέλετε" στο (αλυσίδα εστιατορίων) Red Lobster», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ντανς στο περιοδικό The New Yorker.



Η Red Lobster, η οποία λειτουργεί εκατοντάδες καταστήματα στις ΗΠΑ, ακύρωσε την προωθητική ενέργεια «φάτε όσες γαρίδες θέλετε» το 2024 εν μέσω αίτησης πτώχευσης βάσει του Κεφαλαίου 11.



Πάντως, η εταιρεία έχει έκτοτε επαναφέρει την προσφορά.

Τομ Ντανς

«Μια απλή συναλλαγή»

Η δανική κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει τον Ντανς ως ένας από τους βασικούς συντελεστές της κυβέρνησης που ηγείται «επιχειρήσεων επιρροής» εντός της Γροιλανδίας.



Προηγουμένως υπηρέτησε στο Υπουργείο Οικονομικών κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ.



Συμμετείχε επίσης σε μια ομάδα εργασίας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας με στόχο την ανάληψη του ελέγχου της περιοχής, η οποία έχει πληθυσμό περίπου 57.000 κατοίκων.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχει επισκεφθεί ποτέ τη Γροιλανδία, ο Ντανς περιέγραψε την πιθανή εξαγορά, η οποία θα ξεπεράσει το μέγεθος της αγοράς της πολιτείας της Λουιζιάνας, ως μια «απλή συναλλαγή».



Χαρακτήρισε το νησί ως «πλούσιο σε περιουσιακά στοιχεία και φτωχό σε μετρητά», δηλώνοντας ότι η εξασφάλιση του ελέγχου του «είναι προφανής σε άτομα με υπόβαθρο σε επενδυτικές τραπεζικές εργασίες».



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αποκτήσουν την περιοχή για να αντιμετωπίσουν τις ρωσικές και κινεζικές φιλοδοξίες.



«Θα πάρουμε τη Γροιλανδία. Ναι, 100 τοις εκατό», είχε δηλώσει ο Τραμπ στο NBC News τον Μάρτιο, προσθέτοντας ότι δεν θα αποσύρει τη στρατιωτική δύναμη από το τραπέζι.



Η επιθετική του ρητορική προκάλεσε ευρεία καταδίκη σε όλη την Ευρώπη.



Ο Τραμπ αργότερα μαλάκωσε τη στάση του κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του Ιανουαρίου στην Ελβετία, αποκλείοντας την κατάληψη μέσω στρατιωτικής ισχύος, εντούτοις απαίτησε «άμεσες διαπραγματεύσεις».



Η έναρξη της επίθεσης στο Ιράν μετατόπισε το επίκεντρο της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ μακριά από την περιοχή της Αρκτικής. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος συνέχισε να αναφέρεται στο θέμα να δικαιολογήσει την ευρύτερη αντίθεσή του στο ΝΑΤΟ.



Τον Μάιο, οι New York Times ανέφεραν ότι ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης πραγματοποίησαν συναντήσεις κεκλεισμένων των θυρών με Δανούς και Γροιλανδούς διαπραγματευτές. Παρά τις επίμονες προσπάθειες της κυβέρνησης, μια έρευνα του Quinnipiac τον Ιανουάριο διαπίστωσε ότι το 86% των Αμερικανών αντιτίθενται στην κατάληψη της Γροιλανδίας με τη βία. Αντίστοιχες δημοσκοπήσεις στη Γροιλανδία δείχνουν συντριπτική αντίθεση από τους κατοίκους της περιοχής.

Πηγή: skai.gr

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