Η Αγκνιέσκα Χόλαντ σκηνοθετεί βιογραφική ταινία για τη Μαρλέν Ντίτριχ

Η Πολωνή σκηνοθέτρια Αγκνιέσκα Χόλαντ αποκάλυψε λεπτομέρειες για το επόμενο μεγάλου μήκους κινηματογραφικό της έργο, μία βιογραφική ταινία για τη Μαρλέν Ντίτριχ, με τίτλο «Berlinweh – Yearning for a Home». Τις παγκόσμιες πωλήσεις της ταινίας διαχειρίζεται η Films Boutique.

Η Χόλαντ ήταν υποψήφια για Όσκαρ για την ταινία «Europa Europa» (1990). Σκηνοθέτησε επίσης τις υποψήφιες για Όσκαρ ταινίες «In Darkness» (2011) και «Angry Harvest» (1985).

Η παραγωγή της ταινίας «Berlinweh» γίνεται από την ίδια ομάδα που υποστήριξε την ταινία «Franz» της Χόλαντ, την εταιρεία παραγωγής X Filme Creative Pool με έδρα το Βερολίνο, την τσεχική εταιρεία Marlene Film Production και τον Βρετανο-Ιρλανδό παραγωγό Μάικ Ντάουνι.

Το κινηματογραφικό έργο βασίζεται σε σενάριο του Ίνγκο Ράσπερ, σύμφωνα με το Variety. Η ταινία ακολουθεί την Ντίτριχ σε τέσσερις καθοριστικές ημέρες σε τέσσερις διαφορετικές δεκαετίες, απεικονίζοντάς την σε μεταβαλλόμενα πολιτιστικά και πολιτικά πλαίσια: στο Παρίσι το 1937, στο Μπέργκεν-Μπέλσεν το 1945, στο Τελ Αβίβ το 1960 και για άλλη μια φορά στο Παρίσι το 1983.

«Κάθε φορά που λέω στον εαυτό μου ότι δεν θα κάνω πια ταινίες για πραγματικούς, διάσημους ανθρώπους... τότε κάποιος αναδύεται από το παρελθόν που μου θέτει τα πιο σημαντικά, τα πιο επίκαιρα ερωτήματα, στις επιλογές του οποίου μπορώ να βρω τις δικές μου επιλογές και ανησυχίες» είπε η Αγκνιέσκα Χόλαντ.

«Η Μαρλέν Ντίτριχ ήταν ένα κουβάρι αντιφάσεων: μια σταρ της λάμψης, αλλά και μια εξαιρετική ηθοποιός, τραγουδίστρια και στρατιώτης· μια εγωκεντρική και πιστή, μεγαλόψυχη φίλη και ερωμένη· μια αγωνίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, γεμάτη φόβους και αβεβαιότητες· μια Γερμανίδα που, στα μάτια πολλών συμπατριωτών της, έγινε προδότρια» πρόσθεσε.

«Δεν αφηγούμαστε τη ζωή της με μια συνεχή, γραμμική αφήγηση. Αναζητούμε εκείνες τις λίγες στιγμές καμπής στις οποίες αντικατοπτρίζεται αυτό που ήταν πιο σημαντικό και πιο καθολικό - αυτό που αντηχεί πιο έντονα σήμερα στη μοίρα της. Η μοίρα μιας γυναίκας, μιας καλλιτέχνιδας, ενός πολίτη, ενός ανθρώπου» σημείωσε.

Πηγή: skai.gr

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