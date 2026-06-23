Νίστρουπ στους παίκτες: «Δεν πιστεύω στην τύχη, θέλω περισσότερα γκολ»

Μετά το χθεσινό χαλαρό απογευματινό πρόγραμμα στο Άπελντοορν της Ολλανδίας οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού… πάτησαν γκάζι σήμερα το πρωί σε μια προπόνηση απαιτήσεων με αυξημένες εντάσεις και φωνές από τον Τζέικομπ Νίστρουπ και τους βοηθούς του.



Το πρόγραμμα χωρίστηκε σε δυο κομμάτια με ασκήσεις που αφορούσαν μικρούς χώρους, ανάπτυξη, πίεση, υπεραριθμίες με τελειώματα και δίτερμα στο τέλος.

Ο Δανός προπονητής είναι πολύ απαιτητικός και το δείχνει με το «καλημέρα». Αρχικά, στην πρώτη του ομιλία στους ποδοσφαιριστές του σε ήρεμο τόνο, τους τόνισε: «Πρέπει να προπονηθούμε τώρα και το επόμενο διάστημα, να τα δώσουμε όλα. Τώρα είναι η στιγμή που θα γίνουμε καλύτεροι. Στις πρώτες εβδομάδες μπορεί να σας φαίνεται δύσκολο αλλά θα δείτε ό,τι σε πέντε-έξι εβδομάδες θα είμαστε πραγματικά πολύ καλοί».



Στη δεύτερη ομιλία του όταν δεν είδε τα γκολ που ήθελε κατά την άσκηση της υπεραριθμίας και των τελειωμάτων, ο Νίστρουπ ανέβασε τους τόνους: «Ήθελα 25 γκολ στην άσκηση που κάναμε που κάναμε στα τελειώματα. Είναι ένα τελείωμα από τα δύο μέτρα που δεν μπαίνει ή μια κίνηση που δεν γίνεται σωστά ή ένα ριμπάουντ. Θέλω γκολ! Δεν είναι τύχη, δεν πιστεύω στην τύχη. Δεν γίνεται να σκέφτεστε πως δεν θα κάνετε κίνηση. Ποιός θα πάει στο ριμπάουντ να σκοράρει; Ποιός; Το χρειαζόμαστε αυτό. Δεν είναι τύχη το να πάρεις το ριμπάουντ. Πρέπει να το έχετε στο μυαλό σας. Θέλω περισσότερα γκολ»!

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