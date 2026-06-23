Ιορδανία: Ποδοπατήθηκαν φίλαθλοι στο Αμάν, ένας νεκρός, 8 τραυματίες

Ένας νεκρός και οκτώ τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός του συνωστισμού φιλάθλων στο Αμάν, προκειμένου να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση της εθνικής Ιορδανίας με την Αλγερία, στο πλαίσιο του Μουντιάλ 2026.

Σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων της χώρας, που επικαλείται τη Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας, μεγάλος αριθμός φιλάθλων συγκεντρώθηκε στην πλατεία Χασεμί και εννέα άτομα ποδοπατήθηκαν, κάτω από συνθήκες που βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, όπου ένας εξ αυτών κατέληξε, ενώ οι υπόλοιποι φέρουν ελαφριά έως μέτρια τραύματα και βρίσκονται εκτός κινδύνου, όπως αναφέρει το Ιορδανικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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