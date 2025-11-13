Ο Τραμπ στρέφεται και πάλι εναντίον των ΜΜΕ

Ο Ντόναλντ Τραμπ στρέφεται για μία ακόμα φορά εναντίον ενός μεγάλου ειδησεογραφικού δικτύου. Αυτή τη φορά θέτει στο στόχαστρό του το BBC.Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ενδέχεται να πάει το βρετανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο στα δικαστήρια, σε μία χρονική στιγμή που εντείνονται οι συζητήσεις σχετικά με ορισμένες συντακτικές αποφάσεις του BBC – γεγονός που έχει επίσης οδηγήσει ήδη στην παραίτηση δύο κορυφαίων στελεχών του δικτύου.



Προσφάτως δημοσιεύτηκε στην Daily Telegraph το περιεχόμενο ενός υπομνήματος που έλαβε η εσωτερική επιτροπή συντακτικών προτύπων του BBC από τον Μάικλ Πρέσκοτ, πρώην εξωτερικό σύμβουλο. Στο εν λόγω υπόμνημα εκφράζονταν ανησυχίες αναφορικά με το πώς καλύπτει το BBC μία σειρά από θέματα, μεταξύ των οποίων η μετανάστευση, ο ρατσισμός, η ιστορική θεματολογία, τα τρανς ζητήματα, καθώς και ο πόλεμος στη Γάζα.

Πηγή: Deutsche Welle

Ο Πρέσκοτ εξέφραζε επιπλέον προβληματισμό σχετικά με ένα επεισόδιο του βασικού ενημερωτικού προγράμματος του BBC, Panorama, και το πώς παρουσιάστηκε εκεί η ομιλία του Τραμπ προς τους υποστηρικτές του στην Ουάσιγκτον στις 6 Ιανουαρίου 2021, λίγο πριν την εισβολή στο Καπιτώλιο.Η εκπομπή πρόβαλε την ομιλία μια εβδομάδα πριν από τις εκλογές του 2024 και ο Πρέσκοτ επεσήμανε ότι το επεισόδιο συνδύασε δύο ξεχωριστά αποσπάσματα, δίνοντας την εντύπωση πως ο Τραμπ υποκίνησε τις ενέργειες του πλήθους εκείνη τη μέρα. Στην πραγματικότητα τα γεγονότα απείχαν σχεδόν μία ώρα μεταξύ τους – και στο ενδιάμεσο υπήρχε ένα σημείο όπου ο Τραμπ καλούσε σε ειρηνική πορεία προς το Καπιτώλιο.Μεγάλος ο αντίκτυποςΤην Κυριακή ο γενικός διευθυντής του BBC Τιμ Ντέιβι και η επικεφαλής ειδήσεων Ντέμπορα Τέρνες παραιτήθηκαν. Και οι δύο απέρριψαν τους ισχυρισμούς περί συστημικής μεροληψίας.Σε επιστολή προς τα μέλη του κοινοβουλίου ο πρόεδρος του BBC, Σαμίρ Σαχ, αναγνώρισε ότι «ο τρόπος που έγινε το μοντάζ της ομιλίας όντως έδινε την εντύπωση μιας άμεσης προτροπής σε βία» και απολογήθηκε.Δικηγόρος του Τραμπ κάλεσε τώρα το BBC να αποσύρει το επεισόδιο, να ζητήσει δημόσια συγγνώμη για το περιστατικό και να αποζημιώσει τον πρόεδρο «για τη βλάβη που υπέστη» έως την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025 – ειδάλλως θα ξεκινήσει τις νομικές διαδικασίες για αγωγή ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.Αναλυτές των μέσων ενημέρωσης σημειώνουν ότι οι επικρίσεις του υπομνήματος για το μοντάζ του Panorama είναι εύλογες – παρ' όλα αυτά οι ίδιοι ανησυχούν για τις ευρύτερες επιθέσεις στην αμεροληψία του BBC.«Ήταν πράγματι λάθος», δήλωσε η Μελ Μπανς, διευθύντρια του Κέντρου Δημοσιογραφίας και Δημοκρατίας στο City St. George's University του Ηνωμένου Βασιλείου. «Αυτό όμως που με ανησυχεί πολύ περισσότερο είναι οι επιθέσεις κατά του BBC που επακολούθησαν του γεγονότος».Ο ιστορικός Ντέιφιντ Τάουνλι, ειδικός στην αμερικανική πολιτική από το Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ, πρόσθεσε ότι η πιθανότητα δικαστικής διαμάχης «θα μπορούσε να πλήξει σοβαρά τη φήμη του BBC στις ΗΠΑ, αλλά και την ικανότητά του να δραστηριοποιείται δημοσιογραφικά εκεί». Από το 2022 το BBC συγκαταλέγεται πάντως σταθερά στις τρεις πιο αξιόπιστες πηγές ειδήσεων στις ΗΠΑ σύμφωνα με την ετήσια δημοσκόπηση του YouGov.Ο Τραμπ συνηθίζει να θέτει στο στόχαστρο ΜΜΕΔεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ δείχνει πρόθυμος να κινηθεί νομικά εναντίον μέσων ενημέρωσης. Διεκδικώντας αποζημιώσεις εκατομμυρίων ή και δισεκατομμυρίων ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει στραφεί τα τελευταία χρόνια κατά ορισμένων από τους πιο ισχυρούς αμερικανικούς ειδησεογραφικούς οργανισμούς, όπως το CNN, το ABC, το CBS, η Wall Street Journal και οι New York Times.Αυτή τη φορά, με την προθεσμία της 14ης Νοεμβρίου να πλησιάζει, παραμένει ασαφές το πώς θα εξελιχθεί η νέα νομική απειλή του Τραμπ προς το BBC, ιδίως δεδομένου ότι το επίμαχο επεισόδιο του Panorama δεν προβλήθηκε ποτέ στις ΗΠΑ.Ωστόσο, σε συνδυασμό με άλλες μη νομικές κινήσεις – όπως η αποβολή του Associated Press από την αίθουσα Τύπου του Λευκού Οίκου και η παύση χρηματοδότησης δημοσίων ΜΜΕ όπως το PBS, το NPR, το Voice of America και το Radio Free Europe – η νέα αυτή απειλή εντάσσεται σε ένα γενικότερο μοτίβο επιθέσεων του προέδρου σε βάρος πολλών παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης.Τον Μάιο του 2025 οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα δήλωσαν χαρακτηριστικά πως η δεύτερη θητεία Τραμπ έχει οδηγήσει σε «ανησυχητική επιδείνωση της ελευθερίας του Τύπου».Ο Τάουνλι σημειώνει από την πλευρά του πως οι παραδοσιακοί δημοσιογραφικοί οργανισμοί δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο να επιτελέσουν τον ρόλο τους. «Δεν πρέπει να έχουμε μόνο ανησυχίες για τις συντακτικές διαδικασίες στο BBC, αλλά και για τη στάση της εκτελεστικής εξουσίας απέναντι στον Τύπο γενικότερα», υπογραμμίζει. Οι εξελίξεις αυτές «αποτελούν ένδειξη ότι η σχέση ανάμεσα στην τέταρτη εξουσία και την εκτελεστική βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό ακραία πίεση. Ποιος θα ελέγχει την κυβέρνηση, αν όχι τα μέσα ενημέρωσης;», διερωτάται ο Τάουνλι.«Η κρίση έρχεται τη χειρότερη δυνατή στιγμή»Ανεξαρτήτως πάντως από το εάν ο Τραμπ θα κινηθεί τελικά εναντίον του BBC, υπάρχουν φόβοι για το πώς αυτή η κρίση θα επηρεάσει τη συζήτηση γύρω από τον ρόλο του οργανισμού στη Μεγάλη Βρετανία αλλά και διεθνώς.Η Μπανς επισημαίνει ότι το BBC, πέρα από τις ειδήσεις, προσφέρει σημαντικό πολιτιστικό έργο και λειτουργεί διεθνώς μέσω του BBC World Service, με τρόπο αντίστοιχο της DW. «Το κύριο πρόβλημα είναι ότι αυτή η κατάσταση θα τροφοδοτήσει πολιτικά επιχειρήματα που θα επηρεάσουν τις αποφάσεις για τη χρηματοδότηση. Το BBC ίσως αντιμετωπίσει περικοπές όχι μόνο στα ενημερωτικά του προγράμματα, αλλά και στις υψηλής ποιότητας πολιτιστικές του παραγωγές».Κατά την ίδια «αυτή η κρίση γύρω από τη δημοσιογραφική του ακεραιότητα δεν θα μπορούσε να έρθει σε χειρότερη στιγμή».Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

