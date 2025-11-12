Νέο βίντεο που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα φαίνεται να καταγράφει τη στιγμή της πτώσης του ουραίου τμήματος του στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους C-130 που συνετρίβη στη Γεωργία, προκαλώντας τον θάνατο 20 Τούρκων στρατιωτών.

Στο βίντεο διακρίνεται το ουραίο τμήμα του αεροσκάφους να πέφτει στο έδαφος και να υψώνεται πυκνός καπνός από το σημείο της πρόσκρουσης.

Gürcistan'da 20 askerimizin şehit olduğu uçak nasıl düştü?



Yapısal arıza, dış müdahale, mühimmat patlaması, çarpışma veya pilotaj hatası ihtimalleri masada.https://t.co/06PGHQpe4X pic.twitter.com/ytPiPnJWxV — Halk TV (@halktvcomtr) November 12, 2025

Στη Γεωργία, οι αρχές διερευνούν τα αίτια της συντριβής του τουρκικού στρατιωτικού αεροσκάφους, εξετάζοντας όλα τα πιθανά σενάρια — από δομική αστοχία και έκρηξη πυρομαχικών, έως εξωτερική παρέμβαση, σύγκρουση στον αέρα ή σφάλμα πιλότου.

Ομάδες ερευνών συνεχίζουν τις αναλύσεις των συντριμμιών, ενώ η αποκωδικοποίηση του μαύρου κουτιού αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια της τραγωδίας.

Το στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130, κατασκευασμένο το 1968, εκτελούσε δρομολόγιο από το Αζερμπαϊτζάν προς την Τουρκία, όταν συνετρίβη στη Γεωργία.

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, έχουν ανασυρθεί 19 σοροί, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός ακόμη στρατιώτη.

Η Άγκυρα ανέφερε ότι συντονίζει στενά την έρευνα με τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας, ενώ η αμερικανική εταιρεία Lockheed Martin, κατασκευάστρια του C-130 Hercules, δήλωσε ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές στο πλαίσιο της διερεύνησης των αιτιών του δυστυχήματος.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ατύχημα

Τα πρώτα στοιχεία από τη διερεύνηση της συντριβής του τουρκικού C-130 στη Γεωργία δείχνουν ότι πρόκειται πιθανότατα για ατύχημα, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές.

Ανεπιβεβαίωτα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δημοσιεύτηκαν την Τρίτη δείχνουν το αεροσκάφος να διαλύεται στον αέρα και στη συνέχεια να περιστρέφεται φλεγόμενο πριν συντριβεί στο έδαφος.

Αναλυτές σημειώνουν ότι οι εικόνες υποδηλώνουν πως το αεροσκάφος κόπηκε στα δύο εν πτήσει, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για την κατάστασή του, καθώς ο στόλος των τουρκικών C-130 είναι παλαιός και χρήζει ανανέωσης, παρά την αξιοπιστία του συγκεκριμένου τύπου.

«Τα πλάνα φαίνεται να δείχνουν το ουραίο τμήμα να αποκολλάται κατά την πτήση και καύσιμα να ρέουν από τις βαλβίδες των φτερών, κάτι που υποδηλώνει ότι το πλήρωμα ενδεχομένως προσπαθούσε να αδειάσει καύσιμα για αναγκαστική προσγείωση», δήλωσε ο Jarrod Phillips, πρώην ειδικός της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ στα C-130.



Πηγή: skai.gr

