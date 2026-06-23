Της Έλενας Γαλάρη

Στη Βουλή διαβιβάστηκε μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014–2019) Δημήτρη Αβραμόπουλου, σχετικά με τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντόνιο Παντσέρι, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatargate.

Σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από τη βελγική δικαιοσύνη η οποία αποδίδει τρια αδικήματα σε βάρος του κ. Αβραμόπουλου.

Μετά την άρση της ασυλίας το συμβούλιο εφετών θα αποφασίσει εάν η υπόθεση του κριθεί από τις ελληνικές ή από τις βελγικές δικαστικές αρχές, καθώς η υπόθεση αφορά ευρωπαϊκές δραστηριότητες αξιωματούχων της ΕΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα εκδόθηκε κυρίως, διότι ο Δημ. Αβραμόπουλος δεν εμφανίστηκε δύο φορές, αν και εκλήθη να παράσχει εξηγήσεις στην βελγική δικαιοσυνη.

Ειδικότερα, η δικογραφία κατά το βελικό δίκαιο περιλαμβάνει τα εξής αδικήματα:

Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Δημόσια Διαφθορά

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Κατά το ελληνικό δίκαιο τα αδικήματα αφορούν:

Ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Δωροληψία υπαλλήλου κατ' εξακολούθηση

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατ' εξακολούθηση

Την απάντησή του σχετικά με το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε εναντίον του από τις αρχές του Βελγίου σχετικά με το σκάνδαλο δημοσίευσε τη Δευτέρα ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επίτροπος, τονίζοντας ότι «δεν τον αφορούσε ποτέ» αυτή η υπόθεση, και ότι οποιαδήποτε εμπλοκή του ονόματός του «είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπισθεί με κάθε νόμιμο μέσο».

Πηγή: skai.gr

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