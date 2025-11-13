Ο Οζέλ ζήτησε από τον Ερντογάν να αποκαλύψουν τις περιουσίες τους - Το τουρκικό C-130 μετέφερε ανταλλακτικά των F-16

Το τουρκικό C-130 που συνετρίβη στη Γεωργία με 20 νεκρούς στρατιωτικούς, φέρεται να μετέφερε ανταλλακτικά των F-16, σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ όπως ανέφερε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης. Όσον αφορά τα ενδεχόμενα για τη συντριβή του αεροσκάφους, γίνεται λόγος για τέσσερα κυρίως σενάρια, τεχνικό πρόβλημα, έκρηξη, σύγκρουση με πύραυλο ή drone, ή ανθρώπινο λάθος.

Όπως ανέφερε ακόμη ο Μανώλης Κωστίδης, το μαύρο κουτί έφτασε στην Τουρκία και ψάχνουν τι ακριβώς έχει συμβεί. «Σήμερα αναμένεται ανακοίνωση από το υπουργείο Άμυνας της χώρας για τα σενάρια, κυρίως για τους εξωτερικούς παράγοντες, δηλαδή να ξεκαθαρίσει την κατάσταση», σημείωσε. Δέκα άτομα - από τους 20 νεκρούς - υπηρετούσαν στην αεροπορική βάση της Αμισού, στο τμήμα υποστήριξης των αεροσκαφών, σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ.

Ο Οζέλ έδειξε τη βέρα του στον Ερντογάν και του ζήτησε να αποκαλύψουν τις περιουσίες τους

Ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) της Τουρκίας, του κύριου κόμματος της αντιπολίτευσης, Οζγκιούρ Οζέλ, έδειξε τη βέρα του στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του ζήτησε να αποκαλύψουν τις περιουσίες τους.

Ειδικότερα, δήλωσε απευθυνόμενος στον Τούρκο πρόεδρο: «Kύριε Ερντογάν σε προκαλώ! Ας ψηφίσουμε αύριο τον νόμο της πολιτικής ηθικής και ο λαός να δει τη δική μου, τη δική σου περιουσία όπως και του Ιμάμογλου, πριν και μετά την πολιτική. Ας δούμε ποιος έχει γίνει πλουσιότερος και ποιος έχει κλέψει. Kύριε Ερντογάν, δες εδώ τι έχω. Ελα κάμερα κι εσύ. Κύριε Ερντογάν, εδώ υπάρχει μόνο η βέρα μου, η βέρα του Οζγκιούρ Οζέλ. Εσύ ήσουν που έλεγες πως όταν ξεκίνησες την πολιτική είχες τη βέρα σου, και όταν αποχωρήσες θα έχεις πάλι μόνο αυτήν. Κι αν έχω γίνει πλουσιότερος θα σημαίνει πως έχω κλέψει. Εγώ και ο Εκρέμ Ιμάμογλου μαζί με τη βέρα μας δεν έχουμε οτιδήποτε άλλο που δεν μπορούμε να δώσουμε εξηγήσεις. Εσύ εξήγησε μας πόσα έχεις προσθέσει πάνω σε αυτή τη βέρα, αυτά να μας εξηγήσεις!».

Υπενθυμίζεται ότι η τουρκική εισαγγελία έχει ζητήσει το κλείσιμο του κόμματος CHP.

Φιντάν: Στην ανατολική Μεσόγειο θέλουμε όλοι να σέβονται τα νόμιμα δικαιώματα και τα συμφέροντα όλων

Στο μεταξύ, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν συναντήθηκε χθες με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, δηλώντας στην κοινή συνέντευξη Τύπου ότι «μαζί με τον αγαπητό μου φίλο, συζητήσαμε επίσης τη Λιβύη και τις εξελίξεις εκεί. Δίνουμε σημασία στη διασφάλιση διαρκούς σταθερότητας στη Λιβύη. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τα βήματα που λαμβάνονται υπό την ηγεσία και τη φιλοξενία των Λίβυων. Θα συνεχίσουμε τις κοινές μας προσπάθειες για την προώθηση της διαδικασίας υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Θέλουμε να δούμε την Ανατολική Μεσόγειο ως μια περιοχή σταθερότητας και ευημερίας που σέβεται τα νόμιμα συμφέροντα και δικαιώματα όλων των εμπλεκόμενων μερών. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με την Αίγυπτο σε αυτά τα ζητήματα και η αποφασιστικότητά μας σε αυτό το θέμα είναι απόλυτη».

Σήμερα η συνάντηση Ερντογάν - Ερχιουρμάν

Σε άλλες εξελίξεις στο γεωπολιτικό μέτωπο, σήμερα θα λάβει χώρα η συνάντηση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του νέου ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Ερχιουρμάν.

