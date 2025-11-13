Το όνομα του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ, του μέχρι πρόσφατα Δούκα της Υόρκης πριν παραιτηθεί από τον τίτλο του, βρίσκεται επίσης ανάμεσα στα ονόματα που συμπεριλαμβάνονται στα χιλιάδες έγγραφα που δημοσίευσαν οι Δημοκρατικοί στην επιτροπή εποπτείας της Βουλής την Τετάρτη το πρωί για τη δράση του καταδικασμένου για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Επστάιν.

Ο Άντριου φαίνεται να είπε στον Τζέφρι Επστάιν και την Γκισλέιν Μάξγουελ «Δεν αντέχω άλλο αυτό», όταν ειδοποιήθηκε για πρώτη φορά πριν από 14 χρόνια ότι μια βρετανική εφημερίδα επρόκειτο να δημοσιεύσει ένα ρεπορτάζ για την τριάδα.

Η απάντηση του πρώην πρίγκιπα ήρθε αφότου του διαβιβάστηκε ένα email με δικαίωμα απάντησης που είχε στείλει η Mail on Sunday στην Μάξγουελ τον Μάρτιο του 2011, το οποίο έκανε πολυάριθμους ισχυρισμούς για τον Άντριου.

Σύμφωνα με τα αρχεία που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη, η απάντηση του Άντριου έλεγε: «Τι είναι όλα αυτά; Δεν ξέρω τίποτα γι' αυτό! Πρέπει να ΤΟ ΠΕΙΤΕ, σας παρακαλώ. Αυτό ΔΕΝ έχει ΚΑΜΙΑ σχέση με εμένα. Δεν το αντέχω άλλο αυτό».

Η τελευταία δημοσίευση έρχεται μετά από αίτημα των Δημοκρατικών του αμερικανικού Κογκρέσου να απαντήσει ο πρώην πρίγκιπας σε ερωτήσεις στο πλαίσιο της έρευνάς του για τον Επστάιν, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019 εν αναμονή της δίκης του για αδικήματα σεξουαλικής εμπορίας. Το Δημοκρατικό μέλος της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, βουλευτής Σούχας Σουμπραμανιάμ, δήλωσε στην εκπομπή Newsnight του BBC Two ότι ο Άντριου δεν είχε ακόμη απαντήσει στην πρόσκληση της Επιτροπής να καταθέσει ενώπιον της.

Είπε ότι ο πρώην πρίγκιπας «δεν χρειάζεται να μπει σε αεροπλάνο για να καταθέσει, μπορεί να το κάνει και εξ αποστάσεως».

Υπενθυμίζεται ότι η Βιρτζίνια Τζιούφρε - μια εξέχουσα κατήγορος του Τζέφρι Επστάιν - ισχυρίστηκε ότι ο Άντριου είχε σεξουαλικές επαφές μαζί της τρεις φορές ως έφηβη. Ο Άντριου, ο οποίος αρνήθηκε τους ισχυρισμούς, κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με την Τζιούφρε το 2022, ο οποίος δεν περιείχε καμία παραδοχή ευθύνης ή απολογία.

Ο Μάντελσον σε επαφή το 2016

Ο Λόρδος Μάντελσον εμφανίζεται επίσης στα πρόσφατα δημοσιευμένα έγγραφα, τα οποία δείχνουν ότι είχε επαφές με τον Επστάιν μέχρι και το 2016.

Η τελευταία προηγούμενη αναφερόμενη επαφή μεταξύ του ζευγαριού ήταν όταν ο τότε υπουργός Επιχειρήσεων έλαβε συμβουλές από τον Επστάιν για μια τραπεζική συμφωνία τον Μάρτιο του 2010, λίγους μήνες μετά την αποφυλάκιση του Αμερικανού επιχειρηματία για σεξουαλικά αδικήματα κατά παιδιών, όπως ανέφερε η Daily Telegraph.

Τα νέα έγγραφα περιλαμβάνουν ένα email από τον Επστάιν προς τον Λόρδο Μάντελσον στις 6 Νοεμβρίου 2016, λίγο μετά τα γενέθλια του ομοτίμου, στο οποίο έλεγε «63 ετών. Τα κατάφερες».

Ο Λόρδος Μάντελσον απαντά σε λιγότερο από 90 λεπτά σχολιάζοντας: «Απλώς. Αποφάσισα να παρατείνω τη ζωή μου περνώντας περισσότερο χρόνο στις ΗΠΑ».

Ο Επστάιν απαντά στη συνέχεια «στον Λευκό Οίκο του Ντόναλντ», αναφερόμενος στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ που θα διεξάγονταν αργότερα την ίδια εβδομάδα.

Ο Λόρδος Μάντελσον απολύθηκε από τη θέση του πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο λόγω των διασυνδέσεών του με τον Επστάιν, αφού ηλεκτρονικά μηνύματα έδειξαν ότι ο ομολόγός του έστειλε υποστηρικτικά μηνύματα αφότου δήλωσε ένοχος για την υπόθεση προσέλκυσης ανηλίκων το 2008.

Ο Λόρδος Μάντελσον, ο οποίος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι μετανιώνει για τη σχέση του με τον Επστάιν, αρνήθηκε να σχολιάσει τα email όταν επικοινώνησε μαζι του το BBC.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.