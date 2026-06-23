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Το «αντίο» του Παναθηναϊκού AKTOR στον Φαρίντ

Ο Αμερικανός σέντερ είχε ανακοινωθεί από τους «πράσινους» στις αρχές Νοέμβρη, ωστόσο το συμβόλαιό του ολοκληρώθηκε και δεν θα ανανεωθεί

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Κένεθ Φαρίντ

Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό AKTOR αποτελεί και επίσημα ο Κένεθ Φαρίντ. Ο Αμερικανός σέντερ είχε ανακοινωθεί από τους «πράσινους» στις αρχές Νοέμβρη, ωστόσο το συμβόλαιό του ολοκληρώθηκε και δεν θα ανανεωθεί.

«Ευχαριστούμε που μοιράστηκες μαζί μας το πάθος και την αφοσίωσή σου! Ευχόμαστε τα καλύτερα για το μέλλον σου, τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά, MANIMAL», αναφέρει η ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Στη Εuroleague φέτος αγωνίστηκε σε 35 ματς, έχοντας 5.8 πόντους και 3.9 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Παναθηναϊκός μπάσκετ
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