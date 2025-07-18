Για συνεργασία μεταξύ δύο γειτονικών κρατών κάνει λόγο σε γραπτή δήλωσή του ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών Οντζού Κετσελί σχετικά με την άτυπη διευρυμένη σύνοδο για το Κυπριακό που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με τον Τούρκο εκπρόσωπο, «η επίτευξη συναίνεσης σε τέσσερις νέους τομείς συνεργασίας εξυπηρετεί την προετοιμασία του εδάφους και για τη μελλοντική συνεργασία μεταξύ των δύο γειτονικών κρατών στο νησί μετά τη λύση».

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής:

«Στη δεύτερη σύνοδο που διεξήχθη στη Νέα Υόρκη στις 16-17 Ιουλίου, εξετάστηκαν οι εξελίξεις που καταγράφηκαν στα εν λόγω κεφάλαια συνεργασίας κατά τους 4 μήνες που μεσολάβησαν.

Στο πλαίσιο αυτό, διαπιστώθηκε ότι μπορεί να επιτευχθεί το επιθυμητό επίπεδο προόδου όσον αφορά τη σύσταση της τεχνικής επιτροπής για τη νεολαία, την αποκατάσταση των νεκροταφείων και το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, ενώ όσον αφορά το κεφάλαιο της αποναρκοθέτησης του νησιού, τα μέρη βρίσκονται πολύ κοντά σε μια συμφωνία που θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα για έναρξη των εργασιών και μένει μόνο να οριστικοποιηθούν ορισμένες τεχνικές λεπτομέρειες.

Δυστυχώς, παρ' όλες τις προσπάθειες του ΟΗΕ και όλες τις εποικοδομητικές προσπάθειες της τουρκικής πλευράς, δεν κατέστη ακόμη δυνατό να σημειωθεί πρόοδος στα υπόλοιπα δύο από τα 6 κεφάλαια που προσδιορίστηκαν τον Μάρτιο, δηλαδή το άνοιγμα 4 νέων σημείων διέλευσης και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή ενέργεια στη νεκρή ζώνη.

Παρόλο που η τουρκική πλευρά αποδέχτηκε με μια καλοπροαίρετη προσέγγιση τη συμβιβαστική πρόταση που παρουσίασαν στη συνάντηση τα Ηνωμένα Έθνη, το γεγονός ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά προβάλλει νέους όρους σε κάθε στάδιο, δεν τηρεί τις υποσχέσεις της και επαναφέρει επίμονα κάποιες προτάσεις τις οποίες επαναλαμβάνει εδώ και χρόνια και οι οποίες δεν γίνονται αποδεκτές, κατέστησε αδύνατη την επίτευξη συναίνεσης. Ομοίως, η αδιάλλακτη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς και στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή ενέργεια στη νεκρή ζώνη αποτέλεσε το μοναδικό εμπόδιο για την επίτευξη προόδου. Το επόμενο διάστημα, θα συνεχιστούν οι συνομιλίες για την εξασφάλιση προόδου και σε αυτά τα δύο κεφάλαια μεταξύ των μερών του νησιού, με την υποστήριξη της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο, Ολγκίν».

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών σημείωσε ότι στη σύνοδο της Νέας Υόρκης συμφωνήθηκε επίσης να υπάρξουν εργασίες σε τέσσερις νέους τομείς συνεργασίας, και συγκεκριμένα για τη δημιουργία ενός συμβουλευτικού οργάνου με στόχο τη δέσμευση της κοινωνίας των πολιτών, για την ανταλλαγή πολιτιστικών κειμηλίων, για τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα και για την καταπολέμηση της ρύπανσης από τα μικροπλαστικά.

Στη συνέχεια της δήλωσής του ο Οντζού Κετσελί αναφέρει: «Οι συνομιλίες σχετικά με αυτά τα νέα κεφάλαια θα γίνουν στο νησί, το επόμενο διάστημα. Προβλέπεται ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα πραγματοποιήσει τριμερή συνάντηση με τους δύο ηγέτες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, ενώ μέχρι το τέλος του έτους θα διοργανωθεί και τρίτη άτυπη σύνοδος διευρυμένου σχήματος.

Η Τουρκία, σε στενό συντονισμό και διαβούλευση με την πλευρά της "ΤΔΒΚ" (sic), συμμετείχε στη σύνοδο της Νέας Υόρκης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι, όπως και στη σύνοδο της Γενεύης, θα μπορούσαν να γίνουν σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ των δύο κρατών στο νησί.

Η επίτευξη συναίνεσης για τέσσερις νέους τομείς συνεργασίας εξυπηρετεί την προετοιμασία του εδάφους και για τη μελλοντική συνεργασία μεταξύ των δύο γειτονικών κρατών στο νησί μετά τη λύση. Από την άλλη πλευρά, σε μια ατμόσφαιρα όπου η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν είναι διατεθειμένη καν να προφέρει τη λέξη "συνεργασία", είναι λυπηρό το γεγονός ότι με την αδιάλλακτη στάση της εμποδίζει την πρόοδο σε τομείς όπως το άνοιγμα νέων σημείων διέλευσης, τομείς οι οποίοι θα έχουν άμεσο και θετικό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των δύο λαών, κάτι που μπορεί να επιτευχθεί μόνο μετά από μεγάλες προσπάθειες.

Αυτή η νοοτροπία της ελληνοκυπριακής πλευράς ουσιαστικά αποκαλύπτει με σαφήνεια γιατί δεν είναι δυνατή καμία άλλη λύση στο Κυπριακό εκτός από τη λύση των δύο κρατών που οραματίζεται ο "πρόεδρος της ΤΔΒΚ" (sic) κ. Τατάρ. Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα τις προσπάθειές μας καλοπροαίρετα και σε στενή συνεννόηση με την τουρκοκυπριακή πλευρά για την ανάπτυξη της κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών στο νησί».

