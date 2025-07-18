Σύντομο τετ α τετ είχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν στο περιθώριο της πενταμερούς του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου εστίασαν αποκλειστικά στο Κυπριακό. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των συνεδριάσεων της Ολομέλειας της Συνάντησης.

Χθες Τετάρτη ο κ. Γεραπετρίτης συμμετείχε στο δείπνο εργασίας για τους Επικεφαλής των αντιπροσωπειών, όπου χαρακτήρισε ως εξαιρετικά θετική εξέλιξη την επανεκκίνηση της διαδικασίας για το Κυπριακό υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης.

«Οκτώ χρόνια μετά το Κραν Μοντανά και την αδράνεια που επήλθε, είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι πλέον το Κυπριακό βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας του Γενικού Γραμματέα», τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης, σημειώνοντας ότι ο ΓΓ διόρισε Προσωπική Απεσταλμένη για να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Όπως ανέφερε, στη συνάντηση αξιολογήθηκε η εφαρμογή των έξι Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που είχαν συμφωνηθεί στη Γενεύη, εκ των οποίων τέσσερα έχουν ήδη υλοποιηθεί, ενώ συμφωνήθηκαν επιπλέον τέσσερα. Η πρόοδος αυτή, όπως είπε, δημιουργεί ένα «πρόσφορο έδαφος» για να ξεκινήσει μια πιο ουσιαστική συζήτηση για την επίτευξη λύσης στο πλαίσιο των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Το μήνυμα μιας ενιαίας Κύπρου είναι σήμερα αναγκαίο σε έναν κόσμο που βιώνει εμφύλιους σπαραγμούς, πολέμους και μισαλλοδοξία», επεσήμανε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνέχισης της προσπάθειας για επανένωση της Κύπρου, «τον εθνικό στόχο», σε πλήρη σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία.

