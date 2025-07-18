Σε μια πρωτοφανή προκλητική δήλωση Τούρκος αναλυτής σημειώνει ότι για να επιλυθεί το πρόβλημα στο Αιγαίο θα μπορούσε να υπάρξει μια συμφωνία στο πλαίσιο της τουρκικής θεωρίας που κόβει στη μέση τον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Ελλάδα και Τουρκία να δοθούν στην Τουρκία τα νησιά που βρίσκονται το Ανατολικό Αιγαίο, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

Όπως τονίζει τότε θα υπάρξει η πραγματική ειρήνη, ενώ προσθέτει ότι αυτό είναι καλό και για την Ελλάδα, καθώς η Αθήνα θα λυτρωθεί από ένα μεγάλο βάρος. «Η Ελλάδα τι όφελος έχει προς αυτά τα νησιά; Kαι οι τουρίστες στα νησιά αυτά πηγαίνουν από εμάς».

Παράλληλα, προσθέτει ότι αν η συμφωνία με τη Λιβύη επικυρωθεί, τότε ο χάρτης της Σεβίλλης θα οδηγηθεί στον κάδο των απορριμάτων. Και η συμφωνία που θα κάνει η Τουρκία με τη Συρία για τον καθορισμό θαλάσσιων περιοχών ευθύνης θα δημιουργήσει ένα ατσάλινο τόξο της Τουρκίας στην Αν. Μεσόγειο

«Αν η συμφωνία επικυρωθεί από όλη τη Λιβύη, τότε ο χάρτης της Σεβίλλης θα οδηγηθεί στον κάδο των απορριμάτων. Και η συμφωνία που θα κάνει η Τουρκία με τη Συρία για τον καθορισμό θαλάσσιων περιοχών ευθύνης θα δημιουργήσει ένα ατσάλινο τόξο της Τουρκίας στην Αν. Μεσόγειο», σημειώνει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Γεντίτεπε, Φουρκάν Καγιά.

Συνεχίζοντας προσθέτει: «Επίσης, να πούμε κάτι για το πώς μπορεί να επιλυθεί το πρόβλημα στο Αιγαίο. Ο 26ος μεσημβρινός, αν θυμάμαι καλά, κόβει το Αιγαίο στη μέση. Αν λοιπόν υπάρξει μια συμφωνία τα νησιά που είναι δεξιά να γίνουν της Τουρκίας, τα αριστερά να παραμείνουν της Ελλάδας. Τότε θα υπάρξει η πραγματική ειρήνη. Αλλά δεν αφήνουν τις δύο χώρες να έρθουν πιο κοντά. Διότι αυτό είναι καλό και για την Ελλάδα, η Αθήνα θα λυτρωθεί από ένα μεγάλο βάρος. Η Ελλάδα τι όφελος έχει προς αυτά τα νησιά; Kαι οι τουρίστες στα νησιά αυτά πηγαίνουν από εμάς».

«Το πείσμα της Ελλάδα να κατέχει αυτά τα νησιά έχει μόνο ιστορική βάση για να έχει κάποια υπεροχή», προσθέτει η παρουσιάστρια Χιλάλ Οζντεμίρ.

Πρόκληση η αποστολή φρεγατών από την Ελλάδα στη Λιβύη - Προσπαθεί να αλλάξει τις ισορροπίες

Κεκαλυμμένη προβοκάτσια της Ελλάδας χαρακτηρίζουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης την αποστολή από την Ελλάδα φρεγατών στη Λιβύη, καθώς επισημαίνουν ότι η Αθήνα με τη δικαιολογία του προσφυγικού προσπαθεί να αμφισβητήσει το τουρκολιβυκό μνημόνιο και να αλλάξει τις ισορροπίες στην περιοχή.

«Η συμφωνία καθορισμού θαλάσσιων περιοχών ευθύνης που υπογράφτηκε το 2019 μεταξύ της κυβέρνησης της Τρίπολης και της Τουρκίας, ήταν κρίσιμο διπλωματικό και στρατιωτικό βήμα για την αύξηση της κυριαρχίας της Τουρκίας στις θάλασσες και για τη διατήρηση της ασφάλεια των ενεργειακών διαδρόμων», αναφέρει το τηλεοπτικό δίκτυο TVNET και προσθέτει:

«Μήπως οι τελευταίες εξελίξεις μπορούν να προκαλέσουν κάποια σύγκρουση στην Ανατολική Μεσόγειο. Καθώς μετά τη συμφωνία της Τουρκίας με τη Λιβύη για τον καθορισμό των θαλάσσιων συνόρων, το σχέδιο πόντισης ηλεκτρικών καλωδίων από το Ισραήλ στην Ελλάδα μέσω της Κρήτης έκανε την περιοχή πιο πολύπλοκη και από στρατιωτική και από στρατηγική άποψη».

Συνεχίζοντας το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο σημειώνει: «Μέτα τη συμφωνία της Τουρκίας με τη Λιβύη για την ενεργειακή συνεργασία, η Ελλάδα που είχε κάνει την κίνηση για το καλώδιο, αυτή τη φορά λόγω της στάσης της κυβέρνησης της Βεγγάζης υπέρ της Τουρκίας, έστειλε δικά της πολεμικά πλοία στην περιοχή με τη δικαιολογία του προσφυγικού. Η κυβέρνηση της Αθήνας με τη δικαιολογία της αντιμετώπισης του προσφυγικού έστειλε στην περιοχή δύο φρεγάτες και ένα πλοίο υποστήριξης. Αυτό από την πλευρά της Τουρκίας θεωρήθηκε ως κεκαλυμμένη προβοκάτσια και ως μια προσπάθεια αλλαγής των στρατιωτικών ισορροπιών στην περιοχή».

