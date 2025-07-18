Μία 28χρονη γυναίκα από το Οχάιο των ΗΠΑ καταδικάστηκε σε 19 χρόνια φυλάκισης επειδή επέτρεψε σε ένα πιτ μπουλ να επιτεθεί άγρια στον 6χρονο γιο της, ενώ εκείνη τον παρακολουθούσε και δεν έκανε τίποτα για να τον βοηθήσει.

Το σοκαριστικό περιστατικό συνέβη τον περασμένο Αύγουστο, όταν η Αντζελίνα Γουίλιαμς έδεσε με χειροπέδες τα χέρια και τα πόδια του μικρου αγοριού της ως τιμωρία, επειδή το παιδί αρνήθηκε να μαζέψει τα περιττώματα του σκύλου με γυμνά χέρια.

Την ώρα που προσπαθούσε να δέσει το 6χρονο αγόρι σε μια καρέκλα με σχοινί, το παιδί έπεσε στο πάτωμα. Τότε όρμησε στο αγόρι ο σκύλος του ιδιοκτήτη του σπιτιού.

Η 28χρονη μητέρα καταδικάστηκε σε 19 χρόνια κάθειρξη

Το πιτ μπουλ άρπαξε το παιδί από τον λαιμό και το δάγκωνε όλο και πιο σφιχτά, αρνούμενο να το αφήσει.

Η μητέρα του κοιτούσε τη φρικιαστική σκηνή χωρίς να κάνει τίποτα για να βοηθήσει το παιδί της και μετά την επίθεση ο φίλος της και ιδιοκτήτης του ζώου πήρε το σκυλί και εξαφανίστηκε για να αποφύγει την κατάσχεση του πιτ μπουλ από τις αρχές.

Ο ιδιοκτήτης του σκύλου, Robert Michalski Jr

Σύμφωνα με τη Sun, ο δικαστής της κομητείας Άσλαντ, Ντέιβ Στίμπερτ, δήλωσε ότι 28χρονη επέτρεψε στον σκύλο να χρησιμοποιήσει τον γιο της ως «μασητικό παιχνίδι».

Το παιδί υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς, συμπεριλαμβανομένων βαθιών εκδορών στον λαιμό του. «Αυτός ο σκύλος προσπάθησε να του ξεριζώσει τον λαιμό», δήλωσε ο δικαστής Στίμπερτ κατά την ανακοίνωση της ποινής. «Δεν είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν λέξεις που να το περιγράφουν επαρκώς».

«Δεν ήξερα ότι οι χειροπέδες είναι παράνομες»

Η Γουίλιαμς δήλωσε ένοχη τον Μάιο για απαγωγή, παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, κατοχή εγκληματικών εργαλείων και τέσσερις κατηγορίες έκθεσης παιδιού σε κίνδυνο - λίγες μέρες πριν από την έναρξη της δίκης της.

Οι εισαγγελείς αποκάλυψαν ότι η Γουίλιαμς είχε πάει τα δύο παιδιά της - το εξάχρονο αγόρι και την οκτάχρονη κόρη της - για να επισκεφτούν τη Σαβάνα, ένα μικρό χωριό στο Οχάιο. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, άρχισε να χρησιμοποιεί περιορισμούς ως μορφή πειθαρχίας, συμπεριλαμβανομένου του δεσίματος των παιδιών με χειροπέδες και σχοινιά. Κάποια στιγμή, μάλιστα, δημοσίευσε στο διαδίκτυο μια φωτογραφία της κόρης της με δεσμά.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο δικαστήριο, η Γουίλιαμς αναγνώρισε πολλά από τα γεγονότα της υπόθεσης, αλλά ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε την παράβαση, λέγοντας στον δικαστή: «Δεν ήξερα ότι οι χειροπέδες ήταν παράνομες... Ο θείος μου μού είπε ότι ήταν εντάξει και δεν είχα ποτέ πρόθεση να βλάψω».

Παρά τα βαθιά του τραύματα, το αγοράκι αγόρι ανάρρωσε πλήρως.

Τόσο αυτός όσο και η αδερφή του βρίσκονται τώρα υπό τη φροντίδα ενός νόμιμου κηδεμόνα και λαμβάνουν την κατάλληλη υποστήριξη και προστασία.

Πηγή: skai.gr

