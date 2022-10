Τουρκία: Έκρηξη σε λατομείο στην Αμάσρα - Πληροφορίες για τουλάχιστον 49 εγκλωβισμένους - Βίντεο

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στις 6.15 το απόγευμα σε λατομείο στην τουρκική πόλη Αμάσρα στην Επαρχία Μπαρτίν της Μαύρης Θάλασσας. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν τουλάχιστον 49 εργαζόμενοι εγκλωβισμένοι λόγω της έκρηξης, που προκλήθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Όπως ανέφερε ο κυβερνήτης της επαρχίας Νουρτάκ Αρσλάν, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, 44 άνθρωποι βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε 300 μέτρα βάθος, και πέντε άνθρωποι σε 350 μέτρα.

BREAKING: #BNNTurkey Reports. Nearly 50 people were trapped after an explosion inside a coal mine in northern Turkey on Friday. The cause of the blast in the Black Sea coastal province of Bartin was not immediately known. #Turkey #CoalMineExplosion pic.twitter.com/bSZD5giOnG



"Δεκατέσσερα άτομα ανασύρθηκαν από το λατομείο" τόνισε. Οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται.

Στο σημείο έχουν μεταβεί πάρα πολλά ασθενοφόρα, και συνεργεία διάσωσης. Ο υπουργός Ενέργειας Φατίχ Ντονμέζ και ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού επίσης μετέβησαν στην Αμάσρα κατόπιν εντολής του προέδρου Ερντογάν.

Türkiye's interior & energy ministers are traveling to the site, #Anadolu Agency reported.



The cause of the blast has yet to be determined.



Rescue teams have been mobilized and are at the scene, the governor's office added.#Amasra #Bartin #Türkiye pic.twitter.com/CQBvFtWsiF