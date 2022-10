Ρωσία: «Επιδρομές» της αστυνομίας με ελέγχους σε άνδρες για επιστράτευση σε Μόσχα και Αγία Πετρούπολη

Από νωρίς σήμερα το πρωί στην Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, πραγματοποιούνται από την αστυνομία έλεγχοι σε στάσεις του μετρό, σε άνδρες πολλοί από τους οποίους τίθενται υπό κράτηση και στους οποίους δίνονται κλήσεις για να παρουσιασθούν στα στρατολογικά γραφεία, στο πλαίσιο της επιστράτευσης.

Κάτοικοι της Μόσχας και της Αγίας Πετρούπολης, κάνουν αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μαζικής ενημέρωσης για «επιδρομές» της αστυνομίας, αναρτώντας παράλληλα φωτογραφίες και βίντεο, που δείχνουν αστυνομικούς να σταματούν νεαρούς και να τους κάνουν έλεγχο.

Moscow police are reportedly stopping military-age men on the street and handing over mobilisation notices. Russia’s losses in Ukraine may be even more catastrophic than previously believed pic.twitter.com/hFmoZMT2rN