Τουρκία: 2 νεκροί από τις πυρκαγιές

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πυρκαγιές που μαίνονται για έβδομη ημέρα σε διάφορες περιοχές της Τουρκίας ενώ μια σχεδόν άγνωστη οργάνωση που ισχυρίζεται ότι διατηρεί δεσμούς με το PKK ανέλαβε την ευθύνη για δεκάδες εμπρησμούς.

Το πρώτο θύμα ήταν ένας 81χρονος κατάκοιτος άνδρας, ο οποίος βρισκόταν μόνος του στο σπίτι του όταν το τύλιξαν οι φλόγες. Λίγο αργότερα, ένας χειριστής εκσκαφέα, ο Ιμπραήμ Ντεμίρ, σκοτώθηκε ενώ συμμετείχε στις προσπάθειες κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην περιοχή Εντεμίζ, μετέδωσε το πρακτορείο Anadolu.

Μια οργάνωση που αυτοαποκαλείται «Παιδιά της Φωτιάς» ανέλαβε την ευθύνη για «δεκάδες πυρκαγιές σε έξι τουρκικές πόλεις», σύμφωνα με μια ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο.

Η οργάνωση αυτή δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή. Υποστηρίζει ότι συνδέεται με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK) που θεωρείται «τρομοκρατική οργάνωση» από την Τουρκία, τις ΗΠΑ και την ΕΕ. Το PKK, που τον Μάιο ανακοίνωσε ότι τερματίζει τον 40χρονο ανταρτοπόλεμο και θα αυτοδιαλυθεί, δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο μέχρι στιγμής.

Οι πυροσβέστες, με τη συνδρομή ελικοπτέρων και αεροπλάνων, εξακολουθούν να μάχονται με τις φλόγες σε ορεινές περιοχές γύρω από τη Σμύρνη. Οι αρχές έκλεισαν ορισμένους δρόμους γύρω από το θέρετρο του Τσεσμέ.

Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια είπε ότι από τις πυρκαγιές έχουν καταστραφεί περίπου 200 σπίτια και στους ένοικούς τους οι αρχές προσέφεραν εναλλακτικά καταλύματα.

Σύμφωνα με το Anadolu, πυρκαγιές ξέσπασαν σήμερα και στην Αττάλεια και σε δασικές εκτάσεις κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο πολλά από αυτά τα μέτωπα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

