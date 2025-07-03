Ρωσία: Aναγνωρίζει επίσημα την κυβέρνηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν

Η Ρωσία ανακοίνωσε νωρίτερα, ότι αποδέχθηκε τα διαπιστευτήρια του νέου πρέσβη του Αφγανιστάν, αναγνωρίζοντας έτσι, επίσημα την κυβέρνηση των Ταλιμπάν. Πρόκειται για την πρώτη χώρα παγκοσμίως που προχωρά σε τέτοια κίνηση.

Σε ανακοίνωσή του, το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε: «Πιστεύουμε ότι η επίσημη αναγνώριση της κυβέρνησης του Ισλαμικού Εμιράτου του Αφγανιστάν θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη εποικοδομητικής διμερούς συνεργασίας μεταξύ των χωρών μας σε διάφορους τομείς».

