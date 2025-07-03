Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε την Πέμπτη με οριακή πλειοψηφία το φορολογικό νομοσχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ, ολοκληρώνοντας μήνες προσπαθειών των Ρεπουμπλικανών να ξεπεράσουν τα εσωκομματικά τους ρήγματα και να προωθήσουν την εσωτερική ατζέντα του Αμερικανού προέδρου.

Με όλους τους Δημοκρατικούς να το καταψηφίζουν και μόλις δύο Ρεπουμπλικανούς να διαφοροποιούνται, το φορολογικό νομοσχέδιο πέρασε και πλέον απομένει να υπογραφεί από τον Τραμπ, εντός της προθεσμίας της 4ης Ιουλίου που είχε ορίσει ο ίδιος.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα υπογράψει το νομοσχέδιο την Παρασκευή στις 5 το απόγευμα τοπική ώρα.

Η ψήφιση του νομοσχεδίου με 218 ψήφους υπέρ και 214 κατά συνιστά σημαντική νίκη για τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο, καθώς χρηματοδοτεί την καταστολή της παράτυπης μετανάστευσης, καθιστά μόνιμες τις φορολογικές περικοπές του 2017 και θεσπίζει νέες φοροαπαλλαγές που είχε υποσχεθεί κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2024.

Παράλληλα, προβλέπει περικοπές σε προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας για την υγεία και τη διατροφή και καταργεί δεκάδες κίνητρα για την πράσινη ενέργεια. Σύμφωνα με το ανεξάρτητο Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO), το πακέτο θα προσθέσει 3,4 τρισεκατομμύρια δολάρια στο δημόσιο χρέος, που σήμερα ανέρχεται στα 36,2 τρισεκατομμύρια.

Παρά τις ανησυχίες για το κόστος του νομοσχεδίου των 869 σελίδων και τις επιπτώσεις του στην υγειονομική περίθαλψη, η πλειοψηφία των Ρεπουμπλικανών τάχθηκε υπέρ, με μόλις δύο από τους 220 να το καταψηφίζουν. Το νομοσχέδιο είχε ήδη εγκριθεί από την ελεγχόμενη από τους Ρεπουμπλικανούς Γερουσία, με οριακή διαφορά.

Οι Ρεπουμπλικανοί υποστήριξαν ότι το νομοσχέδιο θα μειώσει τους φόρους για όλους τους Αμερικανούς και θα ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη.

Αντιθέτως, όλοι οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο το καταψήφισαν, καταγγέλλοντας το ως «δώρο στους πλουσιότερους» που θα αφήσει εκατομμύρια χωρίς ασφαλιστική κάλυψη.

«Το επίκεντρο αυτού του νομοσχεδίου, η αιτιολόγηση όλων των περικοπών που θα πλήξουν τους απλούς Αμερικανούς, είναι η παροχή μαζικών φοροαπαλλαγών στους δισεκατομμυριούχους», δήλωσε ο Δημοκρατικός ηγέτης Χακίμ Τζέφρις, σε μια ιστορική ομιλία διάρκειας 8 ωρών και 46 λεπτών, τη μεγαλύτερη στην ιστορία της Βουλής.

Ο Τραμπ συνέχισε να ασκεί πίεση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, καλώντας τους βουλευτές να του στείλουν το νομοσχέδιο μέχρι την εθνική εορτή της 4ης Ιουλίου.

«ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑΝΟΥΣ, ΑΥΤΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΨΗΦΟΣ. ΓΕΛΟΙΟ!!!» έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με το CBO, το νομοσχέδιο θα μειώσει τα φορολογικά έσοδα κατά 4,5 τρισ. δολάρια μέσα σε δέκα χρόνια και θα μειώσει τις δημόσιες δαπάνες κατά 1,1 τρισ.

Οι περικοπές δαπανών προέρχονται κυρίως από το Medicaid, το πρόγραμμα υγείας για 71 εκατ. χαμηλόμισθους Αμερικανούς. Το νομοσχέδιο αυστηροποιεί τα κριτήρια ένταξης, εισάγει ως προϋπόθεση την εργασία και περιορίζει έναν μηχανισμό χρηματοδότησης που χρησιμοποιούν οι Πολιτείες, αλλαγές που, σύμφωνα με το CBO, θα αφήσουν σχεδόν 12 εκατ. ανθρώπους χωρίς ασφάλιση. Οι Ρεπουμπλικάνοι πρόσθεσαν 50 δισεκατομμύρια δολάρια για τους παρόχους αγροτικής υγείας για να αντιμετωπίσουν τις ανησυχίες ότι αυτές οι περικοπές θα τους ανάγκαζαν να κλείσουν.

Αναλυτές σημειώνουν ότι οι πλουσιότεροι Αμερικανοί θα δουν τη μεγαλύτερη ωφέλεια, ενώ οι φτωχότεροι θα χάσουν εισόδημα, καθώς οι περικοπές στο κοινωνικό κράτος θα ξεπεράσουν τα φορολογικά οφέλη τους.

Το αυξημένο δημόσιο χρέος θα μεταφέρει βάρη από τις νεότερες στις παλαιότερες γενιές, ενώ ο οίκος αξιολόγησης Moody’s υποβάθμισε το αμερικανικό χρέος τον Μάιο, επικαλούμενος το ύψος του χρέους. Ξένοι επενδυτές δηλώνουν ότι το νομοσχέδιο καθιστά λιγότερο ελκυστικά τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα.

Πηγή: skai.gr

