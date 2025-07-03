Ρωμαϊκά σανδάλια «νούμερο 49» βρέθηκαν κοντά στο Τείχος του Αδριανού

Αρχαιολόγοι που κάνουν ανασκαφές σε ένα αρχαίο ρωμαϊκό φρούριο κοντά στο Τείχος του Αδριανού, στη βόρεια Αγγλία, ανακάλυψαν μια «ασυνήθιστη» συλλογή από δερμάτινα σανδάλια, πολύ μεγάλου μεγέθους, έως και νούμερο 49, και προσπαθούν τώρα να καταλάβουν ποιοι θα μπορούσαν να είναι οι ιδιοκτήτες τους.

Τα δερμάτινα υποδήματα, από τα οποία ωστόσο δεν σώζεται παρά μόνο η σόλα, είναι ηλικίας σχεδόν 2.000 ετών. Βρέθηκαν σε μια τάφρο κοντά στο Φρούριο Μάγκνα, στην περιοχή του Νορθάμπερλαντ, όπου στρατιώτες και κάτοικοι πέταγαν τα σκουπίδια τους, εξήγησε η Ρέιτσελ Φρέιμ, η αρχαιολόγος που είναι αρμόδια για τις ανασκαφές.

Τα σανδάλια διατηρήθηκαν μέχρι σήμερα χάρη στις ιδιαίτερες συνθήκες του εδάφους, καθώς «περιέχει ελάχιστο ποσοστό οξυγόνου και τα αντικείμενα από οργανικά υλικά, όπως ξύλο, δέρμα ή ύφασμα, μπορούν να διατηρηθούν για μεγάλο διάστημα», πρόσθεσε.

Το ασυνήθιστο είναι το μέγεθός τους.

Στο πλαίσιο άλλων ανασκαφών σε έναν άλλο, κοντινό ρωμαϊκό χώρο, είχαν ήδη βρεθεί 5.000 παπούτσια, αλλά μόνο το 0,4% από αυτά ήταν πολύ μεγάλου μεγέθους, πάνω από 47 νούμερο. Από τα υποδήματα που βρέθηκαν στο Μάγκνα, το 25% είναι τόσο μεγάλου μεγέθους.

Οι ειδικοί θέλουν να καταλάβουν το γιατί.

«Προσπαθούμε να διαπιστώσουμε ποιος θα μπορούσε να έχει βρεθεί εδώ, ποιες λεγεώνες στάθμευσαν στη Μάγκνα, ποιοι μπορούσαν να είναι αυτοί οι άνθρωποι, αν υπάρχει κάποιος λόγος που εξηγεί γιατί έχουμε τόσο μεγάλα σανδάλια σε αυτόν τον χώρο και όχι σε άλλους», είπε η Φρέιμ.

Επρόκειτο μήπως για τους Σύρους τοξότες που οι αρχαιολόγοι ξέρουν ότι είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή την εποχή των Ρωμαίων; Ή μήπως οι άνδρες μιας λεγεώνας που ήρθε από τον Κροατία; Οι πιθανότητες είναι πολλές.

«Όταν ο κόσμος λέει Ρωμαίοι, το μυαλό του πάει στους Ιταλούς. Ξεχνούν μερικές φορές πόσο εκτεταμένη ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και επομένως είναι σημαντικό για την ιστορία αλλά και για εμάς τους ίδιους σήμερα να μπορέσουμε να ανασυνθέσουμε αυτήν την ποικιλομορφία, να βρούμε τις διαφορετικές προελεύσεις των ανθρώπων που έζησαν εδώ», πρόσθεσε.

Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι θα πάρουν κάποια απάντηση μέχρι το τέλος του έτους, όταν θα καταφέρουν να χρονολογήσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα σανδάλια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

