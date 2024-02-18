Ρωσικός βομβαρδισμός στην πόλη Κραματόρσκ, στην ανατολική Ουκρανία, έπληξε σπίτια χθες Σάββατο, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, ενώ σωστικά συνεργεία αναζητούν τρίτο πρόσωπο στα συντρίμμια, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης.

«Σωστικά συνεργεία ανέσυραν από τα συντρίμμια το πτώμα γυναίκας γεννημένης το 1977» και δεύτερο πτώμα, άνδρα 23 ετών, ανέφερε ο περιφερειάρχης Βαντίμ Φιλασκίν, ο οποίος αρχικά είχε κάνει λόγο για την «ενδεχόμενη» παγίδευση στα συντρίμμια τετραμελούς οικογένειας.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν μέλη των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών να μεταφέρουν πτώμα μέσα σε νεκρικό σάκο και άλλους να ψάχνουν στα συντρίμμια.

«Αρχικά άκουσα δυνατό βουητό, κατόπιν έκρηξη, τα παράθυρα και οι πόρτες του σπιτιού μας διαλύθηκαν από το ωστικό κύμα», αφηγήθηκε ο Αλεξάντρ, 25 ετών, κάτοικος της πόλης.

«Ήμουν στο χολ και παίζαμε με την κόρη μου, δυο ετών, και τη γάτα. (Το παιδί) καταλήφθηκε από υστερία. Ξέραμε τους ανθρώπους που ζούσαν στο σπίτι» που καταστράφηκε, πρόσθεσε.

Δεκάδες μέλη των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών εργάζονται στον τόπο του βομβαρδισμού, απομακρύνοντας συντρίμμια ενίοτε με γυμνά χέρια, ενίοτε με φτυάρια.

Ανά τακτά χρονικά διαστήματα σβήνουν προβολείς που τροφοδοτούνται από θορυβώδεις γεννήτριες για να αφουγκραστούν, μήπως ακούσουν κάποιον ήχο που θα πιστοποιεί πως υπάρχουν ακόμη ζωντανοί.

Πλάι στο σπίτι άνοιξε πελώριος κρατήρας.

Η Κραματόρσκ, τελευταία μεγάλη πόλη του Ντονμπάς υπό ουκρανικό έλεγχο, απέχει περίπου είκοσι χιλιόμετρα από το μέτωπο.

Από το ξέσπασμα του πολέμου πριν από σχεδόν δυο χρόνια, η Κραματόρσκ υπέστη επανειλημμένες επιθέσεις από τα ρωσικά στρατεύματα. Τον Απρίλιο του 2022, ο σιδηροδρομικός σταθμός της Κραματόρσκ χτυπήθηκε από πύραυλο με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πάνω από 60 άνθρωποι. Ουκρανία και Ρωσία επέρριψαν την ευθύνη η μια στην άλλη για την εκτόξευσή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

