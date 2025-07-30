Τουλάχιστον δυο μέλη της πολεμικής αεροπορίας της Γερμανίας σκοτώθηκαν όταν συνετρίβη ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής αποστολής στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε χθες Τρίτη το υπουργείο Άμυνας.

Μια εκπρόσωπος της γερμανικής πολεμικής αεροπορίας εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως τα δυο από τα μέλη του πληρώματος που έχασαν τη ζωή τους ήταν «έμπειρα», προσθέτοντας πως αναζητείται το τρίτο μέλος.

Το ελικόπτερο που είχε ενοικιαστεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς συνετρίβη για ακόμη άγνωστους λόγους στο Μούλντε, ποτάμι κοντά στην Γκρίμα, στη Σαξονία.

Το αεροσκάφος, τύπου EC-135 (Airbus Helicopters), αγνοείτο από χθες το πρωί. Η αστυνομία ανέφερε πως πολίτες που έκαναν καγιάκ παρατήρησαν συντρίμμια στο ποτάμι.

Στήθηκε φράγμα σε τμήμα του ποταμού για να περιοριστεί η ρύπανση, η διαρροή κηροζίνης.

Πηγή: skai.gr

